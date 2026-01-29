Ung thư phát hiện ở giai đoạn cuối, người đàn ông 30 tuổi trước khi qua đời nhắn nhủ: Đừng bỏ qua dấu hiệu này

Bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Ngô Văn Kiệt (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ một ca bệnh khiến ông day dứt: một người đàn ông mới 30 tuổi, suốt 3-4 năm liền thỉnh thoảng đi ngoài ra máu nhưng chủ quan cho rằng chỉ là bệnh trĩ. Khi sự thật được phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn, bệnh nhân qua đời chưa đầy một năm sau chẩn đoán.

Theo lời bác sĩ, người đàn ông này có tiền sử đi ngoài ra máu kéo dài nhiều năm. Do phân có màu vàng, máu chỉ “dính nhẹ phía trên”, lại thêm việc tự tra cứu thông tin trên mạng, anh tự kết luận đó là trĩ – căn bệnh vốn được cho là phổ biến và không nguy hiểm. Suốt thời gian dài, anh chỉ mua thuốc bôi về dùng, hoàn toàn không đi khám.

Mãi đến khoảng nửa năm trước khi nhập viện, tình trạng mới trở nên khác thường. Máu trong phân xuất hiện thường xuyên hơn, màu chuyển sang đỏ sẫm, kèm theo đau âm ỉ vùng bụng bên trái. Lúc này, anh mới cảm thấy có gì đó không ổn và quyết định đi khám chuyên khoa.

Bác sĩ Ngô Văn Kiệt cho biết, ở lần thăm khám ban đầu, ngay cả ông cũng từng nghĩ đây có thể chỉ là vấn đề lành tính. Bệnh nhân không hút thuốc, không uống rượu, không có tiền sử gia đình mắc ung thư, tuổi lại còn rất trẻ. Tuy nhiên, vì triệu chứng kéo dài và đã thay đổi tính chất, bác sĩ vẫn đề nghị nội soi đại tràng để kiểm tra cho chắc chắn.

Kết quả nội soi đã khiến cả phòng khám lặng đi. Khi ống nội soi đi qua trực tràng, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến đoạn “góc lách” - nơi nối giữa đại tràng ngang và đại tràng xuống, bác sĩ phát hiện lòng ruột bị một khối bất thường gần như bít lại. Bình thường, đường kính ruột khoảng 3-4cm, nhưng tại vị trí này đã bị thu hẹp chỉ còn khoảng 1-2cm. Phân vẫn có thể đi qua, nhưng thực chất đường ruột đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Các xét nghiệm tiếp theo như chụp cắt lớp vi tính và sinh thiết xác nhận chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Không chỉ có khối u tại đại tràng, tế bào ung thư đã di căn sang ổ bụng và gan. Dù được điều trị tích cực sau đó, bệnh được phát hiện quá muộn, người đàn ông trẻ tuổi đã không qua khỏi chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

Theo bác sĩ Ngô, ung thư đại trực tràng nếu phát hiện sớm thì tiên lượng sống còn khác biệt rất lớn. Ở giai đoạn 0, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%. Giai đoạn I cũng đạt khoảng 80-90%. Nhưng khi bệnh tiến triển đến giai đoạn IV, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn khoảng 10%.

Bác sĩ cũng cảnh báo, ung thư đại tràng ngày càng trẻ hóa và có liên quan chặt chẽ đến lối sống. Thói quen ăn uống thiếu cân đối, thường xuyên ăn ngoài, tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn làm gia tăng vi khuẩn có hại trong đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, các vi khuẩn xấu có thể tiết ra chất gây viêm, làm tổn thương niêm mạc ruột, thúc đẩy hình thành polyp và lâu dần dẫn đến ung thư.

Câu chuyện của người đàn ông 30 tuổi là lời cảnh tỉnh rõ ràng: đi ngoài ra máu, dù ít hay nhiều, dù nghĩ là trĩ, cũng không nên tự chẩn đoán. Cơ thể luôn gửi tín hiệu trước khi bệnh trở nên không thể cứu vãn. Vấn đề là chúng ta có chịu lắng nghe kịp thời hay không.

Nguồn và ảnh: ETToday