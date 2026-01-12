Ung thư giai đoạn 4 được phát hiện sau khi cơ thể có 2 triệu chứng: 1 cô gái trẻ lên tiếng cảnh báo

Khi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới và tập luyện cho một giải bán marathon, Rylie Toomey bắt đầu cảm thấy những cơn đau bụng dữ dội xuất hiện bất thường. Không ai ngờ rằng, triệu chứng tưởng như rất “đời thường” ấy lại là dấu hiệu của ung thư đại tràng giai đoạn muộn.

Suốt nhiều tháng liền, bụng của Rylie đau âm ỉ rồi lại tự hết. Mỗi lần đi khám, cô gái 27 tuổi đều nhận được cùng một câu trả lời: chỉ là táo bón. Nhưng đến tháng 4, cơn đau bỗng trở nên khủng khiếp, khiến cô gào thét trong phòng cấp cứu.

“Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Đau như có ai đó đâm vào bụng, bụng thì trướng căng như muốn nổ tung”, Rylie, sống tại bang Pennsylvania, Mỹ, kể lại với TODAY.com.

Kết quả kiểm tra cho thấy cô bị thủng ruột, một tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Và từ biến chứng này, các bác sĩ phát hiện ra sự thật nghiệt ngã: Rylie mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4.

Điều khiến cô sốc nhất không chỉ là chẩn đoán, mà là độ tuổi của mình. “Khi nghe câu ‘bạn bị ung thư’, tôi không thể tin nổi. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh, ăn uống điều độ, tập thể thao thường xuyên. Tôi chưa bao giờ nghĩ ung thư đại tràng lại có thể xảy ra với mình”, cô nói.

Rylie buộc phải hoãn đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 6 để bước vào quá trình điều trị.

Các cơn đau bụng của Rylie bắt đầu từ tháng 10/2024. Lần đầu vào cấp cứu, chụp CT ổ bụng cho kết quả “chỉ bị táo bón”, khiến cô thậm chí cảm thấy xấu hổ vì đã lo lắng quá mức.

Theo các nghiên cứu, khoảng 20% trường hợp ung thư đại tràng có thể bị bỏ sót trên phim CT bụng ban đầu.

Những tháng sau đó, cơn đau tái diễn lẻ tẻ rồi tự biến mất, cho đến khi Rylie bắt đầu bị sốt kèm đau bụng nặng hơn. Ít ai biết rằng, sốt có thể là một triệu chứng của ung thư, đặc biệt ở các khối u đặc như ung thư đại tràng, thậm chí trong một số trường hợp hiếm, sốt là dấu hiệu duy nhất.

Cơn sốt có thể do nhiễm trùng hoặc do khối u tiết ra các protein làm rối loạn cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể.

Ngoài đau bụng, các triệu chứng thường gặp của ung thư đại tràng còn bao gồm đi ngoài ra máu, phân có máu, phân nhỏ bất thường hoặc cảm giác mót rặn nhưng không đi được. Rylie không hề có những dấu hiệu này, khiến việc chẩn đoán càng khó khăn hơn.

Ung thư đại tràng đang gia tăng ở người trẻ

Theo một tổng quan nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA, các loại ung thư đường tiêu hóa, trong đó có ung thư đại trực tràng, đang là nhóm ung thư gia tăng nhanh nhất ở người dưới 50 tuổi.

Tiến sĩ Kimmie Ng, Giám đốc Trung tâm Ung thư đại trực tràng khởi phát sớm tại Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ), cho biết trên NBC Nightly News rằng hiện giới khoa học vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân khiến ung thư đại tràng ngày càng phổ biến ở người trẻ. “Trước đây, bệnh gần như không xuất hiện ở nhóm tuổi này, nhưng giờ đây số ca ở độ tuổi 20, 30 và 40 đang tăng lên rất đáng kể”, bà nhấn mạnh.

Các yếu tố nguy cơ thường được nhắc đến gồm béo phì, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, nước ngọt có đường và lối sống ít vận động. Tuy nhiên, Rylie không thuộc bất kỳ nhóm nguy cơ nào: cô có cân nặng lý tưởng, yêu thể thao, ăn uống lành mạnh và không có tiền sử gia đình mắc ung thư đại tràng.

Hiện Rylie đang điều trị bằng hóa trị hai tuần một lần, kết hợp liệu pháp miễn dịch. Trước nguy cơ suy buồng trứng sớm và vô sinh do hóa trị, cô đã quyết định trữ đông trứng với mong muốn một ngày nào đó được làm mẹ.

Nguồn và ảnh: TODAY.com