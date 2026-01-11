Ung thư giai đoạn 3 được phát hiện sau khi cơ thể có 3 triệu chứng: 1 cô gái trẻ lên tiếng cảnh báo

Ung thư đại trực tràng nằm trong số những dạng ung thư phổ biến nhất, và việc phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của ruột già, bao gồm cả đại tràng và trực tràng, với mức độ nghiêm trọng khác nhau tùy thuộc vào kích thước khối u, việc ung thư đã di căn hay chưa, cũng như tình trạng sức khỏe tổng thể của bệnh nhân. Việc sàng lọc ung thư đại trực tràng có thể phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm, từ đó giúp việc điều trị trở nên dễ dàng hơn.

Một phụ nữ trẻ được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng khi mới 24 tuổi đã tiết lộ ba dấu hiệu cảnh báo khiến cô quyết định đi khám, và cuối cùng dẫn đến chẩn đoán bệnh. Paige Seifert đã đăng một video trên TikTok, giải thích rằng cô được thông báo mắc ung thư đại tràng giai đoạn ba vào đầu năm 2025, khi cô mới 24 tuổi.

Giai đoạn ba là giai đoạn nghiêm trọng thứ hai của ung thư, nghĩa là bệnh đã lan sang các mô xung quanh và hạch bạch huyết, nhưng thường chưa lan đến các cơ quan khác. Paige đã nêu ra ba triệu chứng quan trọng khiến cô quyết định đi khám bác sĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng những dấu hiệu này không nhất thiết đồng nghĩa với ung thư, và mọi người không nên hoảng sợ nếu gặp phải.

Cô chia sẻ: “Tôi muốn nói trước rằng chỉ vì bạn có đủ cả ba triệu chứng này không có nghĩa là bạn mắc ung thư đại trực tràng. Thực tế, xét về mặt thống kê, khả năng là bạn không mắc bệnh. Những triệu chứng này còn liên quan đến các vấn đề như hội chứng ruột kích thích (IBS), bệnh celiac và nhiều tình trạng khác. Vì vậy đừng hoảng loạn, tôi chỉ đang chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình.”

Ảnh minh hoạ

1. Có máu trong phân

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư đại trực tràng là sự xuất hiện của máu trong phân. Paige tiết lộ rằng đây là triệu chứng rõ ràng nhất cho thấy có điều gì đó không ổn với sức khỏe của cô, khiến cô quyết định đi khám.

Cô giải thích: “Nhiều người hỏi tôi nó trông như thế nào, tần suất ra sao, đủ thứ câu hỏi. Nhưng nếu bạn thấy có máu trong phân [dù chỉ một lần], đó là dấu hiệu số một cho thấy bạn nên đi gặp bác sĩ. Tất nhiên, điều đó có thể do những vấn đề như trĩ, và bốn bác sĩ đầu tiên tôi gặp đều nói với tôi như vậy, nhưng tốt nhất vẫn là để bác sĩ xác nhận.”

2. Mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi có thể là dấu hiệu của vô số tình trạng, từ thiếu vitamin, lối sống cho đến ung thư, vì vậy chỉ riêng mệt mỏi thôi có thể chưa đủ để chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn bị mệt mỏi kéo dài kèm theo các triệu chứng khác, việc đi khám là điều cần thiết.

Paige chia sẻ thêm: “Tôi biết trong thời đại này ai cũng mệt mỏi, nhưng mệt mỏi do ung thư là một cấp độ hoàn toàn khác. Tôi không phải kiểu người có thể ngủ gật giữa ngày hay ngủ trưa, nhưng mắt tôi cứ díp lại liên tục. Dù tôi có ngủ 12 tiếng thì tôi vẫn cảm thấy kiệt sức.”

3. Khó chịu ở bụng

Ung thư đại trực tràng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, vì vậy cảm giác khó chịu ở vùng bụng là triệu chứng thường gặp. Mức độ có thể khác nhau, và điều này cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác, bao gồm hội chứng ruột kích thích (IBS) và không dung nạp thực phẩm. Tuy nhiên, bạn luôn nên kiểm tra các triệu chứng này để xác định nguyên nhân gốc rễ.

Paige giải thích: “Tôi sẽ không đi sâu vào phần này, vì thật sự tôi không nhớ chính xác cảm giác lúc đó như thế nào, và với tư cách là một phụ nữ, điều này có thể bị quy cho cả triệu lý do khác nhau. Nhưng tất cả những điều đó cộng lại khiến tôi cảm thấy chắc chắn là có điều gì đó không ổn.”

Cô kết thúc video bằng cách nhấn mạnh rằng cô đã đi khám bốn bác sĩ khác nhau trước khi nhận được chẩn đoán chính xác, và cho biết “thông điệp chính” mà cô muốn gửi đến mọi người là nếu bạn cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó bất thường, hãy lên tiếng bảo vệ bản thân và kiên trì tìm kiếm câu trả lời.

Triệu chứng ung thư đại trực tràng

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng của ung thư đại trực tràng có thể bao gồm:

- Thay đổi phân, chẳng hạn như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón không giống bình thường

- Đi đại tiện nhiều hoặc ít hơn so với thói quen của bạn

- Có máu trong phân, có thể có màu đỏ hoặc đen

- Chảy máu từ hậu môn

- Thường xuyên cảm thấy buồn đi vệ sinh, ngay cả khi bạn vừa đi xong

- Đau bụng

- Có khối u ở bụng

- Đầy hơi

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Cảm thấy rất mệt mỏi hoặc khó thở – đây là những dấu hiệu của thiếu máu, có thể do ung thư đại trực tràng gây ra

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của ung thư đại trực tràng trong ba tuần trở lên, bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ. Tuy nhiên, nếu phân của bạn có màu đen hoặc đỏ sẫm, hoặc bạn bị tiêu chảy ra máu, hãy đi khám càng sớm càng tốt.