Ung thư gan: Phát hiện sớm để tránh những biến chứng cực kỳ nguy hiểm

Bệnh nhân ung thư gan có di căn xương

Khi nhắc đến ung thư gan, nhiều người nghĩ ngay đến các biến chứng trong gan hoặc di căn phổi, não… Nhưng thực tế, di căn xương cũng có thể xảy ra – dù tỷ lệ chỉ khoảng 3%–20% – và gây ra những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Bệnh nhân là nam 45 tuổi, tiền sử viêm gan B mạn tính, đã phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan (HCC) từ tháng 4/2024, sau đó tái phát và được điều trị RFA + TACE vào tháng 12/2024. Bệnh nhân đi khám định kỳ và theo đõi thường xuyên tại Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật và Tiêu hóa - Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tháng 4/2025, bệnh nhân tái khám và phát hiện tổn thương thứ phát tại cung sau xương sườn số 7. Chụp phim CT gan không có tổn thương mới, bệnh nhân có chỉ định điều trị hóa chất toàn thân nhưng vì điều kiện kinh tế, gia đình xin tạm hoãn điều trị.

Sau 1 tháng, bệnh nhân nhập viện lại vì đau lưng tăng nhiều. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy:

- Tổn thương xương sườn 7 bên trái xâm lấn phần mềm, kích thước 57×33mm.

- Sinh thiết khối tổn thương: Ung thư gan di căn xương.

Sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hoá và Phẫu thuật Lồng ngực, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tổn thương di căn.

Ca mổ diễn ra thành công khi tổn thương được loại bỏ, chức năng vận động không bị ảnh hưởng, cơn đau giảm rõ rệt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tư vấn tiếp tục điều trị hóa chất để kiểm soát bệnh. Theo bác sĩ, việc theo dõi định kỳ sau điều trị HCC đóng vai trò cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm các di căn ngoài gan – dù hiếm gặp – như di căn xương. Can thiệp kịp thời có thể giúp giảm đau, duy trì vận động và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.

Máu tràn vào ổng bụng hơn 2 lít vì vỡ khối ung thư gan vì từ chối điều trị

Ca bệnh thứ hai là một người bệnh nữ, 38 tuổi, đã được chẩn đoán ung thư gan nhiều ổ nhưng bỏ theo dõi điều trị. Khi vào viện, chị trong tình trạng sốc nặng, huyết áp gần như không đo được. Khối u khi đó đã bị vỡ, máu tràn vào ổ bụng hơn 2 lít, tương đương với việc cơ thể mất đi gần 40% lượng máu.

Đội ngũ bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn cấp, kiểm soát tình trạng chảy máu, và thật may mắn, chị đã hồi phục sau 2 tuần. Nhưng do từ chối điều trị nên bệnh đã ở giai đoạn muộn. Dù có thể vượt qua cơn nguy kịch, hành trình phía trước vẫn đầy thử thách.

Theo các BS Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi khối u lớn trên 5cm, hoặc nằm sát vỏ bao gan, thậm chí lồi hẳn ra khỏi gan, thì nguy cơ vỡ u sẽ cao hơn. Ngoài ra, một số yếu tố khác như tăng huyết áp, xơ gan, dịch cổ chướng, đã từng nút mạch, hay đang dùng thuốc điều trị đích cũng góp phần làm tăng rủi ro này.

Một khi u bị vỡ, máu có thể tràn vào ổ bụng với số lượng lớn, từ đó gây sốc mất máu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 25 – 75%, nếu không được xử trí kịp thời. Trong những tình huống như vậy, các bác sĩ cần phải phối hợp nhiều biện pháp một cách khẩn cấp:

– Hồi sức tích cực

– Nút mạch cầm máu

– Và trong nhiều trường hợp: phẫu thuật cắt gan khẩn cấp. Đây là một trong những ca mổ khó nhất, cần ê-kíp phẫu thuật viên, gây mê hồi sức có kinh nghiệm, thiết bị tốt và dự trù đủ máu, mà trong cấp cứu, không phải lúc nào điều kiện cũng lý tưởng.