Ung thư gan của người đàn ông tự… biến mất sau 1 năm, bác sĩ cũng phải thốt lên: "Tôi chưa từng gặp!"

Người đàn ông này 59 tuổi (Brazil) đi khám vì khó chịu dai dẳng ở bụng kèm sụt cân thì phát hiện ung thư gan. Lúc này, khối u gan kích thước 12 cm, đã di căn đến lá lách và ổ bụng. Chỉ số dấu ấn ung thư vượt 60.000, là mức cực cao cho thấy bệnh tiến triển nặng. Trường hợp của ông không phẫu thuật được, tiên lượng dè dặt trong khi điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp.

Thế rồi, một biến cố xảy ra: ông mắc COVID-19. Trong thời gian nhiễm bệnh, cơ thể ông sốt cao, phản ứng viêm mạnh. Một tháng sau, khi kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện khối u nhỏ đi rõ rệt. Một năm sau, hình ảnh chụp cho thấy khối u biến mất hoàn toàn, chỉ số ung thư trở về mức bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Chien Cheng-Hung (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trường hợp này và thừa nhận: "Tôi chưa từng gặp hiện tượng như vậy".

Vì sao ung thư gan có thể "tự biến mất"?

Theo y văn, hiện tượng "thoái lui tự phát" của ung thư gan cực hiếm, ước tính chỉ 1/60.000 đến 1/140.000 ca. Từ năm 1956 đến nay mới ghi nhận khoảng 100 trường hợp trên toàn thế giới. Bác sĩ Chien cho biết, không chỉ cực hiếm mà bản thân y khoa cũng không thể giải thích chính xác nguyên do dẫn tới những trường hợp này.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu, ông cho rằng có 3 cơ chế liên quan nhiều nhất, khiến ung thư gan của người đàn ông trên tự... biến mất, đó là:

1. Thiếu máu và thiếu oxy trong khối u

Tế bào ung thư gan tăng sinh rất nhanh và phụ thuộc mạnh vào nguồn máu nuôi. Khi khối u phát triển vượt quá khả năng cung cấp của hệ mạch, hoặc khi mạch máu bị tắc nghẽn do huyết khối hay co thắt, tế bào ung thư có thể hoại tử vì thiếu oxy. Một số trường hợp ghi nhận khối u teo lại sau thay đổi lưu lượng máu lớn, phẫu thuật nặng hoặc mất máu nhiều.

2. Loại bỏ yếu tố gây hại như rượu và thuốc lá

Rượu kéo dài gây viêm gan, xơ gan - nền tảng cho ung thư phát triển. Có tài liệu ghi nhận bệnh nhân 63 tuổi tại Nhật Bản, khối u 6 cm, sau thời gian nằm viện bắt buộc ngừng hoàn toàn rượu và thuốc lá, chỉ số ung thư giảm dần và khối u biến mất. Việc cắt đứt các yếu tố gây độc có thể giúp môi trường gan thay đổi, làm giảm kích thích tăng sinh ác tính.

3. Phản ứng miễn dịch mạnh mẽ sau nhiễm trùng

Khi nhiễm COVID-19 hoặc các nhiễm trùng nặng khác, cơ thể giải phóng lượng lớn cytokine như TNF-alpha, interferon và interleukin. Những chất này không chỉ chống virus mà còn có thể nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Trong trường hợp bệnh nhân Brazil, phản ứng miễn dịch sau COVID-19 được cho là yếu tố kích hoạt quá trình thoái lui khối u.

Tuy nhiên, bác sĩ Chien nhấn mạnh: "Đây là hiện tượng cực hiếm và không thể dự đoán. Phần lớn ung thư gan vẫn cần điều trị chuẩn. Không ai nên chờ phép màu mà cần phòng bệnh từ sớm và phát hiện cũng như điều trị càng sớm càng tốt".

Làm gì để phòng và phát hiện sớm ung thư gan?

Để phòng bệnh gan, bác sĩ Chien liệt kê ra 7 hành động quan trọng:

- Ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia: Giảm rượu, tránh thực phẩm mốc, hạn chế đồ béo và thịt chế biến, tăng rau xanh và cá để bảo vệ tế bào gan.

- Phòng và kiểm soát viêm gan B, C: Tiêm vaccine, xét nghiệm định kỳ và điều trị sớm để ngăn viêm mạn tính tiến triển thành xơ gan, ung thư.

- Không hút thuốc lá: Chất sinh ung thư trong khói thuốc làm tổn thương DNA tế bào gan khi gan phải chuyển hóa độc tố.

- Giữ cân nặng hợp lý: Tránh béo phì và gan nhiễm mỡ, là nguyên nhân ngày càng phổ biến dẫn đến ung thư gan.

- Không lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng: Dùng thuốc bừa bãi có thể gây tổn thương gan âm thầm trong thời gian dài.

- Vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần: Tập luyện giúp giảm mỡ nội tạng và cải thiện chuyển hóa gan.

- Ngủ đủ, hạn chế thức khuya kéo dài: Giấc ngủ chất lượng giúp gan phục hồi và giảm stress oxy hóa.

Đồng thời, không được chủ quan với các triệu chứng ung thư gan. Phổ biến như:

- Đau âm ỉ vùng hạ sườn phải

- Sụt cân, chán ăn không rõ lý do

- Mệt mỏi kéo dài

- Vàng da, vàng mắt

- Bụng to nhanh do cổ trướng

Ung thư gan giai đoạn đầu thường âm thầm, nên nhiều người chỉ phát hiện khi đã muộn và rất khó điều trị. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh và khám sức khoẻ định kỳ.

