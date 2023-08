Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu

Đây là con số được đưa ra tại chương trình "Hiểu đúng về bệnh ung thư gan" do Bệnh viện K tổ chức. Ung thư gan cũng là loại ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272 ca, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư.

Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi là bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.500 ca, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư, trong đó, 77% số ca ung thư gan là nam giới...

ThS.BSCK II Lại Phú Thái Sơn, Phó Trưởng khoa Khám bệnh Tân Triều, Bệnh viện K cho hay các triệu chứng điển hình của ung thư gan thường không điển hình và dễ bị bỏ qua, vì vậy đa phần người bệnh tới khám , phát hiện bệnh và điều trị khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc chữa trị và gây tốn kém về kinh phí điều trị.

Do đó các chuyên gia khuyến cáo cần quan tâm đến vấn đề tầm soát sớm, từ đó phát hiện và điều trị sớm. Đã có những bệnh nhân ung thư gan tại Bệnh viện K do phát hiện sớm, điều trị kip thời nên chất lượng cuộc sống tăng, có bệnh nhân đã sống thêm cả chục năm...

Theo BS Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng 1 – Bệnh viện K, những đối tượng có nguy cơ cao cần tầm soát ung thư gan bao gồm:

- Những người mắc bệnh về gan và người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan.

- Những người mắc bệnh viêm gan virus B, C, xơ gan, gan nhiễm mỡ, …hoặc trong gia đình có người mắc ung thư gan rất cần được tầm soát. Đặc biệt, nếu không may mắc viêm gan B,C thể hoạt động thì cần điều trị sớm sẽ tránh nguy cơ biến chứng thành ung thư gan. Bởi virus viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư tế bào gan nguyên phát.

- Các bệnh viêm gan do nguyên nhân tự miễn, có thể đi kèm các bệnh tự miễn khác: như đái tháo đường typ 1, Basedow, viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ,.... thì cần điều trị các bệnh tự miễn để tránh biến chứng sang gan về sau.

- Với người chưa tiêm vaccine phòng virus viêm gan B thì nên tiêm phòng sớm nhất để tránh nguy cơ nhiễm bệnh về sau.

- Những người béo phì, tiểu đường và uống nhiều đồ uống có cồn cũng cần tầm soát ung thư gan

Theo các bác sỹ Bệnh viện K, điều trị ung thư gan là điều trị đa mô thức, do vậy việc lựa chọn phác đồ điều trị ung thư gan thích hợp phải phụ thuộc vào tổn thương và tình trạng xơ của gan. Các phương pháp điều trị ung thư gan phổ biến bao gồm: phẫu thuật, ghép gan, phá hủy u tại chỗ, nút hóa chất động mạch gan, xạ trị, hóa trị hay điều trị nhắm trúng đích...

Ung thư gan hiện nay vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người vì tiên lượng khó hơn các bệnh ung thư khác và đặc biệt đây là căn bệnh đang gia tăng ở Việt Nam.

Cách tốt nhất để phòng ngừa, phát hiện ung thư gan là khám sức khỏe định kỳ siêu âm gan 6 tháng/lần, đặc biệt là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như xơ gan, viêm gan mạn tính do rượu, viêm gan virus B, C...