Ung thư gan có nhiều phương pháp điều trị bậc nhất nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao: Giáo sư ung bướu chỉ lý do

Gan là một trong những tạng đặc biệt, có nhiều phương pháp điều trị ung thư nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do ung thư gan vẫn cao.

Ung thư gan trẻ hóa

Theo GS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, các loại ung thư nói chung đang có xu hướng trẻ hóa, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác. Trong đó, ung thư gan cũng có xu hướng trẻ hóa. Các yếu tố liên quan đến ăn uống, sinh hoạt và môi trường có thể tác động đến sức khỏe ở nhiều nhóm tuổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Hiện nay, y học có nhiều tiến bộ nhưng ung thư gan vẫn có tỷ lệ tử vong cao, khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Theo GS Khoa, trong các loại ung thư, gan là tạng đặc biệt, có nhiều phương pháp điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị vẫn rất khó khăn và tỷ lệ tử vong cao.

Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng đầu cả về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong, với hơn 26.400 ca mắc mới và hơn 25.200 ca tử vong.

Với một số loại ung thư, người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp đặc hiệu và đạt hiệu quả cao. Chẳng hạn, ở một số trường hợp ung thư tuyến giáp, phẫu thuật kết hợp với điều trị bằng iod phóng xạ và hormone có thể giúp người bệnh đạt kết quả tốt. Bệnh nhân ung thư tuyến giáp thậm chí có thể khỏi bệnh hoàn toàn và sinh hoạt bình thường sau điều trị.

“Trong khi đó, ung thư gan không có một phương pháp điều trị đặc hiệu duy nhất. Việc điều trị có thể cần phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị miễn dịch, điều trị nhắm trúng đích, nút mạch hoặc tiêm cồn tuyệt đối vào khối u…”, GS Khoa thông tin.

Mặc dù có nhiều phương pháp, hiệu quả điều trị vẫn phụ thuộc vào đặc điểm bệnh và giai đoạn phát hiện. Nếu ung thư được phát hiện muộn, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, hiệu quả hạn chế hơn và có thể phát sinh nhiều vấn đề về chi phí.

Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu phương pháp điều trị mà còn ở thời điểm phát hiện bệnh. Nếu phát hiện sớm, người bệnh có cơ hội được điều trị hiệu quả hơn. Ngay cả khi bệnh đã tiến triển, việc xác định chính xác giai đoạn và lựa chọn phương pháp phù hợp vẫn đóng vai trò quan trọng.

9 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan cần lưu ý

Theo chuyên gia ung bướu, ung thư gan thường diễn biến âm thầm. Do đó, để phát hiện bệnh sớm, người dân cần khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ở những nhóm có nguy cơ cao như người mắc viêm gan virus, người lạm dụng rượu bia, người bị rối loạn chuyển hóa… Không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Một số dấu hiệu gợi ý ung thư gan cần lưu ý:

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Không chủ ý giảm cân nhưng cân nặng vẫn giảm, cơ thể mệt mỏi.

- Vàng da, vàng mắt: Có thể liên quan đến tình trạng chức năng gan bị ảnh hưởng hoặc khả năng đào thải bilirubin suy giảm.

- Nước tiểu vàng, đậm màu: Nếu tình trạng kéo dài, đặc biệt khi đi kèm những biểu hiện bất thường khác, người bệnh cần được kiểm tra.

- Chán ăn, rối loạn tiêu hóa: Ăn nhanh no, chướng bụng, chậm tiêu, giảm cảm giác thèm ăn hoặc không còn hứng thú với những món ăn yêu thích.

- Đau vùng hạ sườn phải: Cảm giác đau, tức hoặc nặng ở vùng bụng phía trên bên phải, tương ứng với vị trí của gan.

- Đau thượng vị: Những cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị dễ bị nhầm với các bệnh lý dạ dày, tiêu hóa.

- Ngứa da, nổi mẩn: Ngứa kéo dài hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường trên da có thể liên quan đến rối loạn chức năng gan, nhưng cũng gặp trong nhiều bệnh lý khác.

- Mệt mỏi, sốt, uể oải: Những biểu hiện giống cảm cúm nhưng kéo dài, tái diễn hoặc không thuyên giảm cũng cần được lưu ý.

- Xuất hiện khối bất thường vùng bụng: Nếu cảm nhận thấy khối bất thường ở vùng bụng, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Các biện pháp phòng ngừa ung thư gan

Tiêm vaccine viêm gan B là biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa nhiễm virus viêm gan B. Trẻ sơ sinh nên được tiêm vaccine càng sớm càng tốt sau khi sinh. Người trưởng thành cần được đánh giá tình trạng miễn dịch và chỉ định tiêm vaccine phù hợp theo tư vấn của nhân viên y tế.

Ngoài ra, người mắc viêm gan virus nên khám sức khỏe định kỳ và điều trị bằng thuốc kháng virus nếu có chỉ định của bác sĩ.

Với người khỏe mạnh, cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và không hút thuốc lá. Tránh sử dụng ngô, lạc và các loại hạt bị ẩm mốc để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với aflatoxin, độc tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và luyện tập thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe, kiểm soát cân nặng và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.