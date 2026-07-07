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Ukraine xác nhận phi hành đoàn trực thăng Mi-8 thiệt mạng khi đánh chặn UAV Nga

Vu Lam
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Ukraine mới đây xác nhận, 4 thành viên phi hành đoàn trực thăng Mi-8 của nước này đã thiệt mạng khi đánh chặn UAV Nga trên vùng Poltava.

- Ảnh 1.

4 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng Mi-8 của Ukraine thiệt mạng khi đánh chặn UAV Nga, ngày 30/6/2026.

Theo thông tin được đăng tải trên trang Facebook của hội đồng thành phố Brody ở vùng Lvov phía Tây Ukraine hôm 6/7, 4 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng Mi-8 đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn UAV Nga trên vùng Poltava trong cuộc tấn công trên không của lực lượng Nga vào lãnh thổ Ukraine.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/6, nhưng vào thời điểm đó, truyền thông Ukraine không đưa tin.

Khi sự việc xảy ra, kíp trực phòng không đang tích cực yểm trợ các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine và theo dõi UAV đối phương để bảo vệ không phận.

Hội đồng thị trấn Brody đã xác định danh tính các thành viên phi hành đoàn thiệt mạng gồm: Chỉ huy phi hành đoàn - Đại úy Yurii Voron; phi công kiêm hoa tiêu - Thiếu tá Valentyn Mukshynov; kỹ thuật viên bay - Trung úy Bohdan Khmil; xạ thủ trên không - Hạ sĩ Mykhailo Deryaha.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến cộng đồng và các đồng đội, thông báo: "Ngày 30/6/2026, trong một nhiệm vụ chiến đấu nhằm đánh chặn UAV đối phương, phi hành đoàn của chiếc trực thăng Mi-8 đã thiệt mạng".

Một buổi lễ tưởng niệm và tiễn biệt công khai dành cho 4 quân nhân sẽ được tổ chức vào ngày 7/7 tại cộng đồng Brody.

Theo danh sách các vụ bắn hạ và tai nạn máy bay trên Wikipedia, dựa trên bằng chứng hình ảnh hoặc xác nhận chính thức, Ukraine đã mất ít nhất 50 máy bay trực thăng Mi-8/17 kể từ khi Nga bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Theo South Front
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Ukraine

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UAV

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