Công nghệ mới được thử nghiệm thực chiến và có thể giúp tăng tốc đáng kể khả năng đối phó các đợt tập kích UAV.

Minh họa drone Shahed bị nhắm mục tiêu.

Ukraine đang triển khai một hệ thống chống UAV mới có khả năng tự động hóa tới 95% quy trình đánh chặn, từ khâu phóng phương tiện đánh chặn đến tiêu diệt mục tiêu.

Theo thông tin được công bố, người vận hành hiện chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ phát hiện mục tiêu và xác nhận trong thời gian thực. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các bước còn lại, gồm dẫn hướng phương tiện đánh chặn tới mục tiêu được lựa chọn.

Đoạn video được công bố từ một cuộc trình diễn gần đây cho thấy công nghệ này đã phát hiện và bắn hạ thành công một UAV Shahed do Iran phát triển.

Thông tin về hệ thống mới được Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov công bố trên mạng xã hội.

Một drone của Ukraine.

“Tính tự động là một trong những hướng phát triển then chốt của các hệ thống phòng không hiện đại. Những công nghệ như thế này cho phép phản ứng nhanh hơn trước các cuộc tấn công quy mô lớn và bảo vệ hiệu quả hơn các thành phố của Ukraine”, ông Fedorov cho biết.

Ông nhấn mạnh Ukraine đang mở rộng triển khai những giải pháp đã chứng minh được hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Theo ông Fedorov, hệ thống đã hoàn tất các đợt thử nghiệm trong điều kiện tác chiến tại tỉnh Kharkiv ở Đông Bắc Ukraine. Dự án được phát triển với sự hỗ trợ của Brave1, nền tảng do Chính phủ Ukraine bảo trợ nhằm thúc đẩy các công nghệ quân sự mới nổi.

Nhà phát triển được cho là đã đưa hệ thống từ giai đoạn nguyên mẫu đến triển khai thực tế trong thời gian chưa đầy 1 năm nhờ sự hỗ trợ từ nền tảng này.