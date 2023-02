Ukraine thiệt hại lớn về quân nhân và khí tài ở hướng Donetsk

(Ảnh: Getty Images)

Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.



Ở hướng Kupyansk, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Dvurechnaya, Krakhmalnoye và Tabayevka (vùng Kharkov). Hơn 60 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Gvozdika và 1 pháo D-20 của họ bị tiêu diệt.

Ở hướng Krasny Liman, các hoạt động tích cực của Nga đã hạ tới 140 nhân viên Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, 1 phương tiện chiến đấu được trang bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, cũng như pháo Msta-B, D-20 và D-30 gần Novosadovoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), Ploshchanka, Makeyevka, Chervonopopovka và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Ở hướng Donetsk, các đơn vị Nga tấn công bằng hỏa lực phức tạp nhằm vào nơi tập trung nhân lực và khí tài của AFU dọc theo tất cả các chiến tuyến. Theo hướng này, phía Ukraine mất 240 quân, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30, 1 súng chống tăng D-44, cũng như 1 khẩu M-777 do Mỹ sản xuất trong ngày.

Một sở chỉ huy và một kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Avdeyevka (DPR).

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã dội hỏa lực phức tạp nhằm vào các đơn vị AFU gần Vodyanoye, Ugledar và Prechistovka (DPR). Tại đây, hơn 80 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bán tải, 4 xe chiến đấu trang bị hệ thống Uragan, 1 lựu pháo D-20, 1 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất của Ukraine bị loại bỏ.

Bốn kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Razdolnoye, Bogatyr (DPR) và Malinovka (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Kherson, các hoạt động hỏa lực của Nga đã dẫn đến việc tiêu diệt hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu được trang bị hệ thống Grad, 1 khẩu pháo Msta-B, 3 khẩu pháo D-30 và kho vũ khí của Lữ đoàn pháo binh 104 của AFU gần Vysshetarasovka (vùng Dnepropetrovsk).

Các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và khí tài của họ tại 142 khu vực.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 127 của Ukraine đã bị Nga vô hiệu hóa gần Peremoga (vùng Kharkov).

Ngoài ra, các cơ sở phòng không Nga bắn hạ 4 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS và Uragan. 6 UAV Ukraine cũng chịu chung số phận gần Merefa, Liman Vtoroy (vùng Kharkov), Aleksandrovka (DPR), Golaya Pristan và Novaya Zburyevka (Kherson).

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23/2, phía Nga mất thêm 970 quân nhân, 13 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, 11 hệ thống pháo, 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 3 hệ thống phòng không, 4 UAV, 9 phương tiện chở nhiên liệu và 1 thiết bị đặc biệt.