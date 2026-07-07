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Ukraine tập kích trận địa 'rồng lửa' S-400 của Nga

Quỳnh Như
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Ukraine cho biết lực lượng máy bay không người lái đã phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga tại vùng Bryansk, khu vực được Moscow sử dụng để phóng tên lửa.

Ngày 6/7, Trung đoàn số 413 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết đã sử dụng máy bay không người lái tấn công và phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại vùng Bryansk.

Theo phía Ukraine, bệ phóng này được Nga sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, với Kiev là một trong những mục tiêu chính.


Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine khẳng định việc phá hủy bệ phóng S-400 đã góp phần làm suy giảm năng lực tấn công của Nga trong khu vực.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.

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Tags

Nga

vũ khí

Ukraine tấn công S-400

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