Thông tin trên được đưa ra bởi Đại tá Andrii Zhuravlov, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh, thuộc Lục quân Ukraine. Theo ông, dự án này hướng đến một nền tảng đa năng duy nhất có khả năng phóng nhiều loại đạn dược khác nhau, bao gồm cả tên lửa dẫn đường tương tự như GMLRS.

"Mặc dù đã vận hành hệ thống HIMARS do các đối tác cung cấp, Ukraine vẫn mong muốn có một giải pháp thay thế trong nước, có thể tích hợp các loại vũ khí nội địa và hiện thực hoá những bài học kinh nghiệm thu được trên chiến trường", Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh nói thêm.

Hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ.

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine đang tiếp tục nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt Vilkha, được xem là bước đệm hướng tới một nền tảng tên lửa linh hoạt và toàn diện hơn.

Trước đó, có thông tin cho răng, Mỹ đã từ chối tích hợp tên lửa GMLRS của mình vào các hệ thống tên lửa của châu Âu, điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nào muốn sử dụng tên lửa này phải buộc mua HIMARS.

Trong bối cảnh đó, việc Ukraine phát triển một hệ thống tên lửa tương tự HIMARS được cho là sẽ giúp Kiev chủ động hơn về mặt công nghệ và hoạch định chiến lược dài hạn.

Theo Defense Express, hệ thống tên lửa mới của Ukraine có thể được phát triển trên khung gầm của châu Âu, tương tự như chương trình pháo tự hành Bohdana được đặt trên khung gầm xe tải Zetros của Đức.

Hệ thống phóng mới này được kỳ vọng có khả năng sử dụng tên lửa không điều khiển, có điều khiển, tên lửa đạn đạo, thậm chí tích hợp cả thiết bị không người lái.