Đặc vụ Ukraine đột nhập căn cứ Nga, hai máy bay 100 triệu USD bị hủy không ai hay - NATO cũng 'giật mình'

Tờ Business Insider (BI) đưa tin, cuộc tấn công này đã làm gia tăng số lượng máy bay chiến đấu Nga mà Ukraine tuyên bố đã phá hủy, thậm chí cả tại các căn cứ của Nga cách tiền tuyến hàng trăm km.

BI nhận định, việc Ukraine phá hủy máy bay chiến đấu đã làm suy yếu khả năng tác chiến trên không của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Việc này cũng gây lo ngại cho quân đội phương Tây về khả năng bảo vệ tài sản của chính họ nếu các đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc sử dụng chiến thuật tương tự.

Ukraine tuyên bố phá hủy hai máy bay Su-30 của Nga

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) vào ngày 22/12 đã báo cáo về vụ tấn công, cho biết chiến dịch của họ đã phá hủy hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.

Những hình ảnh được GUR chia sẻ dường như được ghi lại bên trong một nhà kho chứa máy bay, cho thấy hai số hiệu đuôi máy bay, bên trong buồng lái và ngọn lửa bên trong ít nhất một chiếc máy bay.

GUR cho biết một đặc vụ đã xâm nhập được vào một sân bay gần thành phố Lipetsk ở miền tây nước Nga, phá hủy các máy bay chiến đấu trong nhà kho, và sau đó rời khỏi sân bay mà không bị phát hiện nhờ nghiên cứu tuyến tuần tra và lịch đổi gác.

Ban đầu, GUR cho biết một chiếc Su-30 và một chiếc Su-27 bị bắn trúng, nhưng sau đó đã đính chính lại thông tin là hai chiếc Su-30. Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Instagram

Lực lượng đặc nhiệm GUR không cung cấp chi tiết về cách thức cuộc tấn công được thực hiện.

Thông báo của GUR cho biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong hai tuần và được thực hiện bởi một điệp viên có liên hệ với phong trào phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Có nhiều nhóm chống đối ở Nga và ở Ukraine đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công phá hoại nhắm vào Nga.

Theo BI, trước đây, Ukraine có thể đã từng phá hủy máy bay chiến đấu của Nga bằng cách đưa đặc vụ đến gần các căn cứ không quân của Nga. Đầu năm nay, Ukraine đã bí mật đưa hơn một trăm máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga và phóng chúng gần các căn cứ không quân trọng yếu của Nga, tấn công hàng chục máy bay trong "Chiến dịch Mạng Nhện".

Su-30 của Nga là máy bay chiến đấu hai động cơ do Liên Xô thiết kế. Ảnh: Getty Images

Theo BI, Ukraine cũng tuyên bố một chiến công khác vào cuối tuần qua, khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 20/12 cho biết máy bay không người lái của họ đã tấn công hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga tại một sân bay.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát không phận

BI đưa tin, xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến khốc liệt giành quyền kiểm soát không phận, trong đó không bên nào có thể giành được ưu thế hoàn toàn trên không. Điều đó đã góp phần khiến cuộc chiến hiện nay diễn ra chậm chạp, với việc quân đội hai bên đều không thể dễ dàng phát động các cuộc tấn công quy mô lớn hoặc ném bom vào vị trí của đối phương.

Ukraine đã sử dụng các phương tiện mới và sáng tạo để tấn công máy bay Nga, bao gồm cả việc phát triển máy bay không người lái tầm xa và thiết bị không người lái dưới nước.

Nga cũng đã phá hủy các máy bay chiến đấu của Ukraine trong suốt cuộc chiến, và nước này đã chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa của mình. Nga đã triển khai những đợt tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine.

Trong suốt cuộc chiến, Ukraine và Nga đã liên tục phá hủy máy bay chiến đấu của nhau. Ảnh: Getty Images

Theo BI, cuộc chiến Nga - Ukraine cũng là một lời cảnh tỉnh đối với phương Tây. Phương Tây đã không tham gia một cuộc chiến nào như vậy trong nhiều thập kỷ và thay vào đó chỉ tham gia vào các cuộc xung đột, như các chiến dịch chống nổi dậy, nơi họ có ưu thế lớn so với đối thủ, đặc biệt là trên không.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, phương Tây đã không đầu tư mạnh vào các loại hệ thống phòng không mặt đất vốn rất quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công vốn thường gặp như trong cuộc chiến này. Đầu tư vào những hệ thống này hiện là ưu tiên hàng đầu của NATO.

Một vấn đề khác đối với phương Tây là cuộc chiến này cho thấy máy bay không người lái giá rẻ, chỉ có giá vài nghìn USD, có thể phá hủy máy bay và các loại vũ khí tiên tiến khác trị giá hàng triệu USD.

Các loại hệ thống phòng không mà Mỹ và các đồng minh đã tập trung phát triển trong nhiều thập kỷ qua là không bền vững. Ví dụ, một tên lửa đánh chặn dùng trong hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất có giá 7 triệu USD. Việc phóng hàng chục tên lửa như vậy để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giá rẻ là điều mà không một quân đội phương Tây nào muốn thực hiện.

NATO đang nhắm đến các biện pháp phòng thủ rẻ hơn nhiều để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bảo vệ các tài sản quan trọng, học hỏi từ một số công nghệ mà Ukraine đã phát triển.