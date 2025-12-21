Odesa liên tiếp hứng đòn Nga, chịu nhiều thương vong - Tổng thống Ukraine thẳng thắn: 'Cần thay chỉ huy'

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm 20/12 rằng Kyiv đang tìm cách thay thế người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam Dmytro Karpenko sau một số cuộc tấn công chết người của Nga vào tỉnh Odesa.

"Chúng tôi đang tăng cường phòng không, chúng tôi cũng sẽ tăng cường, thành thật mà nói, bộ chỉ huy. Hôm nay, tôi đã nêu vấn đề này liên quan đến việc thay thế chỉ huy... Tôi nghĩ họ sẽ tìm một ứng cử viên khác. Bởi vì chúng tôi cần phản ứng kịp thời, nhanh chóng", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odesa ở miền nam Ukraine vào đêm 19/12, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết, một số nạn nhân đang đi trên một chiếc xe buýt bị tấn công tại "tâm chấn" trong cuộc tấn công của Nga.

Vào ngày 18/12, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công một chiếc xe dân sự đi qua một cây cầu ở tỉnh Odesa, khiến một phụ nữ thiệt mạng và làm bị thương ba đứa con của cô, Thống đốc tỉnh Odesa Oleh Kiper cho biết.

Theo Kyiv Independent, cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odesa là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga. Các cuộc tấn công gần đây nhắm vào khu vực này đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài nhiều ngày và thiếu nước sinh hoạt.

"Bất kể khó khăn như thế nào đối với chúng tôi, chúng tôi cần bảo vệ càng nhiều người càng tốt, bảo vệ Odesa và các khu vực khác của chúng tôi càng nhiều càng tốt", ông Zelensky nói về kế hoạch thay tướng.