Trung Quốc ‘bật đèn xanh’, Lào gia nhập cuộc đua với lợi thế đặc biệt: Thái Lan, Việt Nam có thêm đối thủ

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, Lào đã nhận được sự chấp thuận để bắt đầu xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, trở thành quốc gia Đông Nam Á mới nhất cạnh tranh giành thị phần về loại trái cây nhiệt đới này trên thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo trên trang web của cơ quan này rằng Lào đã được phép bắt đầu xuất khẩu từ ngày 12/12, miễn là các lô hàng đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật.

Khách hàng đang chọn sầu riêng tại một chợ ở Hồng Kông, Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post

SCMP dẫn lời các nhà phân tích cho biết Lào có thể nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trên thị trường sầu riêng ngày càng đông đúc của Trung Quốc, vì nước này được hưởng lợi từ lao động giá rẻ, lợi thế về hậu cần và mối quan hệ chính trị mạnh mẽ với Bắc Kinh.

Các công ty ở Lào có thể giữ giá loại trái cây vốn thường đắt đỏ này ở mức thấp nhờ đất trồng trọt và nhân công rẻ của Lào, cũng như tuyến đường sắt mới được khai trương nối thủ đô Vientiane của Lào với thành phố Côn Minh ở phía tây nam Trung Quốc.

Lim Chin Khee - cố vấn của Học viện Sầu riêng, một tổ chức của Malaysia chuyên đào tạo người trồng sầu riêng - cho biết: “Điều quan trọng nhất là khâu hậu cần, sau đó mới đến nhân công.”

Hương vị sầu riêng của Lào không khác biệt nhiều so với sầu riêng trồng ở các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam – hai quốc gia xuất khẩu sầu riêng dẫn đầu thị trường Trung Quốc hiện tại - vì lượng mưa ở các nước này tương tự nhau, Lim nói thêm.

SCMP đưa tin, hơn 90% lượng sầu riêng xuất khẩu đều đến Trung Quốc - nơi loại trái cây có gai và mùi đặc trưng này được ưa chuộng đến mức thường được dùng làm quà tặng trong các sự kiện trang trọng như đám cưới. Tại Trung Quốc, một quả sầu riêng nặng 6 kg có giá lên tới 200 nhân dân tệ (gần 750.000 VND).

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nhập khẩu sầu riêng của nước này đã đạt mức kỷ lục 6,99 tỷ USD vào năm ngoái. Khoảng 57% lượng nhập khẩu đó đến từ Thái Lan, trong khi Việt Nam chiếm 38%. Campuchia, Malaysia và Philippines xuất khẩu khối lượng nhỏ hơn.

Bắc Kinh đã sử dụng hoạt động thương mại này để thắt chặt quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á trong nhiều năm qua – một chiến lược mà một số nhà phân tích gọi là “ngoại giao sầu riêng” – và khu vực này ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Lào vào tháng 10/2024, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác với Vientiane để chuyển đổi đất nước này từ một quốc gia không có đường bờ biển thành một quốc gia “kết nối đường bộ” thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tuyến đường sắt Vientiane - Côn Minh giúp giữ giá sầu riêng vốn thường đắt đỏ ở mức thấp. Ảnh: Future Southeast Asia

Rajiv Biswas - Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu Asia-Pacific Economics có trụ sở tại Singapore - cho biết, Trung Quốc đang giúp Lào xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn thông qua hành lang đường sắt trực tiếp giữa Vientiane và Côn Minh.

“Quyết định của Trung Quốc cho phép Lào xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc sẽ củng cố hơn nữa quan hệ thương mại song phương Lào - Trung Quốc cũng như quan hệ rộng hơn giữa Trung Quốc và ASEAN trong thương mại nông nghiệp”, Biswas nói.

“Sự chấp thuận của Trung Quốc đánh dấu một bước tăng cường quan trọng trong việc giúp Lào tiếp cận thị trường tiêu dùng rộng lớn của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp”, ông nói thêm.

Hãng thông tấn Lào KPL đưa tin, các nhà trồng sầu riêng ở Lào đã "tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường Trung Quốc" vào năm 2024. Tuy nhiên, theo ông Lim - cố vấn của Học viện Sầu riêng tại Malaysia, họ vẫn cần học hỏi thêm về thương mại để mở rộng quy mô.

Theo truyền thông Lào, Lào có tham vọng phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp sầu riêng. Hiện tại, nước này có 20.000 ha trồng sầu riêng, với 10.000 cây đã cho quả. Đến năm 2029, Lào đặt mục tiêu thu hoạch khoảng 270.000 cây sầu riêng cho năng suất 24.300 tấn sầu riêng.