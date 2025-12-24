Ukraine dọa trừng phạt công dân Trung Quốc: Bắc Kinh kêu gọi Kyiv 'ngay lập tức sửa chữa sai lầm'

Tại cuộc họp báo vào ngày 23/12, một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đặt câu hỏi: "Các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trung Quốc đóng vai trò gì trong tiến trình hòa bình này? Thứ hai, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sắp thông qua một gói trừng phạt mới nhắm vào các thực thể và cá nhân Nga đã hỗ trợ Nga trong 'hành động gây hấn' của nước này, và các biện pháp trừng phạt này cũng sẽ bao gồm cả công dân Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận gì về điều này?"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: EPA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định rằng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Nga và Ukraine, và luôn cam kết thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và đàm phán hòa bình. Những nỗ lực này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực vì hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này.

"Về câu hỏi thứ hai của quý vị, Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép", ông Lâm Kiếm nói. "Chúng tôi kêu gọi Ukraine ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, và Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc."

Theo trang guancha.cn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây từng tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của nước này cũng sẽ nhắm vào những người bênh vực cuộc chiến của Nga, lan tỏa ảnh hưởng của Nga thông qua văn hóa đại chúng, và các vận động viên sử dụng sự nghiệp thể thao và sự chú ý của công chúng trong lĩnh vực thể thao để tôn vinh cuộc chiến của Nga.

Hội đồng Châu Âu (EC) mới đây đã ra thông cáo cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm sáu tháng nữa, đến ngày 31/7/2026.

Thông cáo cho biết các biện pháp trừng phạt của EU bao gồm cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển quá cảnh bằng đường biển đối với dầu thô và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga; loại trừ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu); và đình chỉ giấy phép phát sóng của một số kênh truyền thông mà EU cáo buộc là "những nhà cung cấp thông tin sai lệch được Điện Kremlin hậu thuẫn". Ngoài ra, EU cũng đưa ra các biện pháp đối phó cụ thể đối với việc né tránh lệnh trừng phạt này.