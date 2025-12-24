Mỹ vén màn thiết giáp hạm lớp Trump 'mạnh gấp 100 lần' - Chuyên gia Trung Quốc: Mục tiêu dễ tấn công hơn

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 23/12 đưa tin, kế hoạch này của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang gây áp lực mạnh mẽ hơn để tăng cường lực lượng Hải quân Mỹ, vốn đang bị thu hẹp quy mô do ngành đóng tàu của Mỹ tụt hậu khá xa so với Trung Quốc.

Bắc Kinh hiện đang vận hành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu và đang tìm cách thay thế Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu ở Tây Thái Bình Dương.

Newsweek đã liên hệ với Lầu Năm Góc qua email để đề nghị bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ công bố sáng kiến "Hạm đội Vàng" mới của Hải quân Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, vào ngày 22/12/2025. Ảnh: AFP

Những điều cần biết

Trong một thông báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Trump mô tả các thiết giáp hạm lớp Trump là "nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ thiết giáp hạm nào từng được chế tạo".

Theo Newsweek, trong lịch sử, thuật ngữ "thiết giáp hạm" dùng để chỉ những con tàu lớn, bọc thép dày, đạt đỉnh cao về tầm quan trọng trong Thế chiến II, nhưng dần mất đi vị thế trong những thập kỷ sau đó khi tàu sân bay và tên lửa hành trình ngày càng chiếm ưu thế. Mỹ đã cho dừng hoạt động những thiết giáp hạm lớp Iowa cuối cùng còn lại vào đầu những năm 1990.

Các thiết giáp hạm lớp Trump mới sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh, pháo điện từ, vũ khí laser công suất cao và tên lửa hành trình hạt nhân - những công nghệ hiện vẫn đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau của Hải quân Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc, Zhang Junshe - một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Học thuật Quân sự Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - nhận xét rằng điều này thực sự biến thiết giáp hạm lớp Trump thành một loại tàu chiến mới, khác biệt với các thiết giáp hạm truyền thống vốn dựa vào các khẩu pháo cỡ lớn.

"Kích thước lớn của thiết giáp hạm cũng khiến nó dễ bị tổn thương hơn và có khả năng trở thành mục tiêu dễ tấn công hơn, đặc biệt là khi nó được chất đầy vũ khí", Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Zhang.

Nhà nghiên cứu Zhang nói thêm rằng ngành công nghiệp đóng tàu vốn đang suy giảm của Mỹ cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch đóng loại tàu chiến này.

"Việc công bố một dự án như vậy có thể nhằm mục đích hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu, nhưng chúng ta phải chờ xem liệu nó có thành công hay không", ông Zhang nói.

Theo trang web về "Hạm đội Vàng" mới của Hải quân Mỹ, thiết giáp hạm lớp Trump sẽ có kích thước tương đương với thiết giáp hạm lớp Iowa, với chiều dài từ 256 đến 268 mét, nhưng trọng lượng rẽ nước ít hơn, 35.000 tấn so với 48.000 tấn của các tàu cũ hơn.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu với các phóng viên hôm 22/12 rằng: "Thiết giáp hạm là loại tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh nhất, được chế tạo đặc biệt cho chiến đấu trên biển. Mặc dù Mỹ đã chế tạo nhiều tàu chiến trong những năm qua, nhưng chúng thường nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều, và không phù hợp với tình hình hiện tại và tương lai của chúng ta [Hải quân Mỹ], cũng như không phù hợp với chủ trương 'hòa bình thông qua sức mạnh'."

Theo Newsweek, các nhà phân tích từng đặt câu hỏi về tính khả thi lâu dài của các tàu chiến cỡ lớn, chẳng hạn như tàu sân bay, trước sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ như tên lửa siêu thanh và hàng đàn máy bay không người lái khó đánh chặn, mà Trung Quốc vốn đang đầu tư rất nhiều.

Hình minh họa thiết giáp hạm USS Defiant - tàu chiến đầu tiên thuộc lớp Trump. Ảnh: Getty

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tổng thống Trump cho biết hai trong số các tàu chiến lớp Trump, bao gồm Defiant - chiếc đầu tiên thuộc lớp này - đã được đặt hàng và sẽ có thêm 8 chiếc nữa, đồng thời ông cũng nói thêm: "Cuối cùng chúng tôi nghĩ sẽ có từ 20 đến 25 chiếc loại này."

Theo Newsweek, Washington vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chế tạo tàu chiến lớp Trump, mặc dù Hải quân Mỹ đã hủy bỏ hoặc cắt giảm một số kế hoạch đóng tàu chiến trong những năm gần đây.

Hồi tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã hủy bỏ kế hoạch đóng các tàu khu trục lớp Constellation sau khi chi phí vượt quá dự kiến và chậm trễ đáng kể trong quá trình chế tạo.

Năm 2009, Lầu Năm Góc đã chấm dứt hoạt động đóng tàu khu trục lớp Zumwalt siêu tốn kém sau khi chỉ sản xuất được 3 trong số 32 chiếc theo kế hoạch ban đầu.