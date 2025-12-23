Ông Trump nhắm một đảo lớn vì 'an ninh quốc gia', viện dẫn 'tàu chiến Nga - Trung': Đan Mạch phản ứng gắt

Tờ USA Today ngày 22/12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tái khẳng định lời kêu gọi giành lại Greenland - hòn đảo rộng lớn do Đan Mạch kiểm soát - đồng thời cho biết thêm rằng đặc phái viên do ông bổ nhiệm đến hòn đảo Bắc Cực này sẽ "chịu trách nhiệm chính".

"Chúng ta [Mỹ] cần Greenland cho an ninh quốc gia", ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 22/12, trong một thông báo về việc Mỹ sẽ xây dựng một "Hạm đội Vàng" mới gồm các thiết giáp hạm "lớp Trump". "Nhìn dọc bờ biển, bạn sẽ thấy tàu chiến Nga và Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần nó [Greenland] cho an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó."

Những phát ngôn của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Greenland. Ông Trump cho biết lý do bổ nhiệm ông Landry là vì "ông ấy là người giỏi đàm phán".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry (trái) làm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Greenland. Ảnh: Getty Images

Đan Mạch - quốc gia phản đối mạnh mẽ tham vọng kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump - đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại nước này để đáp trả việc bổ nhiệm đặc phái viên Landry.

"Bất ngờ thay, giờ đây lại xuất hiện một đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ, người tự xưng là có nhiệm vụ tiếp quản Greenland. Điều này, dĩ nhiên, hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói trên kênh truyền hình TV2 (Đan Mạch).

Cũng trong cuộc họp báo vào ngày 22/12, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ yêu sách của Đan Mạch đối với Greenland.

"Đan Mạch không hề bỏ tiền ra ở đó, họ không có sự bảo vệ quân sự nào cả", ông Trump nói. "Họ nói rằng Đan Mạch đã ở đó cách đây 300 năm hoặc gì đó bằng thuyền. Chắc chắn là chúng ta [người Mỹ] cũng đã ở đó bằng thuyền rồi."

Một người biểu tình giơ cao tấm biển có dòng chữ "Chúng tôi không phải để bán" tại một cuộc biểu tình ở Greenland vào ngày 15/3/2025. Ảnh: Getty Images

Theo USA Today, Greenland - một thuộc địa cũ của Đan Mạch với dân số khoảng 57.000 người - có quyền tuyên bố độc lập theo thỏa thuận năm 2009 nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành đánh bắt cá và trợ cấp của Đan Mạch. Vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ khiến hòn đảo này trở thành địa điểm trọng yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, trong khi nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đã làm tăng sự quan tâm của Mỹ trong việc giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đưa ra tuyên bố phản hồi về việc bổ nhiệm đặc phái viên Landry rằng hòn đảo này sẽ tự quyết định tương lai của mình.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng làm rõ rằng Mỹ không quan tâm đến Greenland vì những lý do liên quan đến nguồn tài nguyên khoáng sản của hòn đảo này.

"Chúng ta [Mỹ] có rất nhiều mỏ khoáng sản, dầu mỏ và mọi thứ, chúng ta có nhiều dầu mỏ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới", ông Trump nói. "Chúng ta phải làm sáng tỏ mọi chuyện."