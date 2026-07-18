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Ukraine mở đợt tập kích quy mô lớn vào Nga, trung tâm hậu cần và kho dầu bốc cháy

Minh Hạnh
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Thống đốc Evgeny Pervyshov cho biết, thương vong đã được ghi nhận khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công trung tâm hậu cần Wildberries ở tỉnh Tambov (Nga) đêm 17/7.

Vụ tấn công nhắm vào cơ sở của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries tại thành phố Kotovsk, nơi các nạn nhân đang làm ca đêm. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chính quyền thông báo sẽ hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng.

Xe cứu thương, lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Theo thống đốc, đám cháy tại nhà kho về cơ bản đã được dập tắt, mặc dù công tác chữa cháy vẫn tiếp tục.

Một trung tâm hậu cần khác của Wildberries cũng đã bị tấn công đêm qua tại Elektrostal, cách Mátxcơva khoảng 50 km về phía đông. Lực lượng cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường sau khi nhân viên được sơ tán.

Vụ cháy trung tâm hậu cần của Wildberries. (Nguồn: Pravda)

Vụ tấn công là một phần của cuộc không kích quy mô lớn hơn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng thủ đô Mátxcơva. Một máy bay không người lái đã rơi xuống khu vực kho chứa dầu ở Noginsk, một thành phố công nghiệp cách Mátxcơva khoảng 35 km về phía đông, gây ra hỏa hoạn. Để đề phòng, chính quyền địa phương đã sơ tán một bệnh viện phụ sản gần đó, chuyển tất cả bệnh nhân và nhân viên đến các cơ sở y tế khác. Một khu chung cư trong thành phố cũng đã được sơ tán.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau một cuộc tấn công quy mô lớn khác hôm 16/7, khi hơn 200 máy bay không người lái được phóng về phía Mátxcơva, hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn ở xa thủ đô.

Tổng cộng, hơn 370 máy bay không người lái đã tiến về phía thủ đô Mátxcơva kể từ 18h30 ngày 17/7. Hầu hết các vũ khí này đã bị hệ thống phòng không Nga vô hiệu hóa ở tầm xa, trong khi 64 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thủ đô.

Nga mô tả đây là các cuộc tấn công bừa bãi nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại của Ukraine trên chiến trường, và đã đáp trả bằng một chiến dịch tấn công tầm xa mới nhắm vào các địa điểm lưỡng dụng và công nghiệp quân sự của Ukraine.

Hầu hết các cuộc tấn công của Nga đều tập trung vào thủ đô Kiev của Ukraine, với các nhà máy quân sự, cơ sở lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái, kho vũ khí…

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