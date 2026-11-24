Lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công bộ máy Kiev trong bối cảnh Ukraine tiến hành các hoạt động mà Moskva gọi là “khủng bố” ở những khu vực cách xa tiền tuyến.

Nga sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu thuyền Nga ngoài khơi Libya và trên biển Baltic, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Hôm 23/11, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đánh chìm tàu hộ tống Merkuriy (Mercury) của Nga và gây hư hại cho tàu vận tải Angara trong đêm trước đó. Hôm 21/11, tàu chở hàng Sparta II của Nga bị hai UAV tấn công tại vịnh Phần Lan. Các quan chức Phần Lan nhận định những phương tiện này nhiều khả năng là UAV cảm tử do Ukraine sử dụng.

(Ảnh minh hoạ)

“Các lực lượng của chúng tôi hàng ngày tiến hành những đợt tấn công tổng hợp quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Hoạt động này đang mang lại những kết quả khiến chính quyền Kiev phải chịu tổn thất rất nặng nề” , ông Peskov nói với các phóng viên khi được đề nghị bình luận về những vụ việc trên.

Ông từ chối cung cấp thêm thông tin về cuộc tấn công tại Địa Trung Hải, nhưng cho rằng các hoạt động “khủng bố” của Ukraine trên biển Baltic đang mở rộng về quy mô và làm dấy lên những quan ngại chính đáng trong khu vực.

Khác với chiến dịch ngoài khơi Libya, vốn được ông Zelensky ca ngợi là một thành công lớn và đi kèm với các đoạn video được đăng tải trên mạng, Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trước đó trên biển Baltic.

Video xuồng tự lái Ukraine tấn công tàu Nga.

Một cố vấn của ông Zelensky mô tả việc các tàu bốc cháy mà Nga cho là tàu dân sự, nhưng bị Ukraine xác định là mục tiêu quân sự, chỉ là một sự “trùng hợp ngẫu nhiên”. Đại sứ Nga tại Libya Aidar Aganin trong khi đó nói rằng Moskva sẽ đáp trả những cuộc tấn công mới nhất. Các quan chức Nga chưa xác nhận mức độ thiệt hại mà ông Zelensky tuyên bố.

Libya lên án chiến dịch quân sự của Ukraine, đồng thời cảnh báo về những nỗ lực biến quốc gia này thành chiến trường cho các cường quốc bên ngoài..

Trong những tuần gần đây, Kiev đẩy mạnh các nỗ lực tiến hành những cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu của Nga. Động thái leo thang này diễn ra trong bối cảnh EU đang thảo luận đề xuất cung cấp thêm tối đa 100 tỷ euro (tương đương 110 tỷ USD) viện trợ cho Ukraine.