Ukraine 'khoe' hệ thống tên lửa RBS-15 đã tấn công giàn khoan Syvash

Hải quân Ukraine đã phô diễn hệ thống tên lửa chống hạm RBS-15, vũ khí từng được sử dụng trong cuộc tấn công giàn khoan Syvash của Nga.

Buổi thuyết trình diễn ra trong chuyến thăm làm việc của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới vùng Odessa.

Theo họa tiết ngụy trang, chiếc xe mang phóng được giới thiệu trước đây từng phục vụ trong Hải quân Phần Lan.

Điều đáng chú ý là cả Bộ Quốc phòng Phần Lan lẫn chính phủ nước này đều không chính thức thông báo hay công bố việc chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine.

Hệ thống phòng thủ ven biển của Phần Lan được chế tạo trên khung gầm xe tải Sisu SK242 và mang theo 4 ống phóng. Các tên lửa được sử dụng là RBS-15SF (Mk 2), có ký hiệu MTO 85 theo cách gọi của Phần Lan.

So sánh tên lửa RBS-15 của Hải quân Ukraine và Phần Lan.

Trong những năm 2000, các tên lửa đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng lên tiêu chuẩn MTO 85M, tương ứng với phiên bản Mk 2 kết hợp các yếu tố của Mk 3. Việc nâng cấp bao gồm tích hợp GPS vào hệ thống dẫn đường và cải tiến thuật toán để khắc phục nhiễu sóng vô tuyến điện tử.

Tên lửa chống hạm này có chiều dài 4,35m, đường kính 0,5m và sải cánh 1,4m. Trọng lượng khi phóng, bao gồm cả động cơ đẩy, xấp xỉ 770 - 820kg, trong khi trọng lượng khi bay khoảng 650 - 660kg.

Đầu đạn của tên lửa nặng 200kg là loại phân mảnh nổ mạnh bán xuyên giáp. Trong quá trình bay, tên lửa đạt tốc độ khoảng Mach 0,9, tương đương khoảng 1.100km/h.

Phiên bản cơ sở Mk 2 có tầm xa lên đến 70km, nhưng phiên bản nâng cấp RBS-15SF-3 (MTO 85M), nhờ các thuật toán mới, được cho là đã tăng tầm bay lên hơn 100km.

Cần lưu ý vào ngày 6/4/2026, Hải quân Ukraine lần đầu tiên trình diễn việc sử dụng tên lửa chống hạm RBS-15 của Thụy Điển. Vào thời điểm đó, một video được công bố đã ghi lại cuộc tấn công vào giàn khoan Sivash.

Hình ảnh phóng tên lửa chống hạm RBS-15 Mk 2 từ hệ thống phòng thủ bờ biển MTO 85 (Meritorjuntaohjus 1985) của Lực lượng vũ trang Phần Lan.

Trong chuyến thăm vùng Odessa của Tổng thống Zelensky, ông cũng được giới thiệu các hệ thống phòng thủ bờ biển khác, chẳng hạn như tổ hợp chống hạm trang bị tên lửa Harpoon, cũng như NSM. Hiện chưa rõ số vũ khí trên được giao khi nào, và ai là nhà tài trợ.