HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine gặp khó vì một nửa phi đội F-16 vắng mặt trên chiến trường

Minh Hạnh
|

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, khoảng một nửa số máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đang phải lưu lại châu Âu trong thời gian dài để sửa chữa và bảo dưỡng. Việc này khiến Ukraine lãng phí thời gian quý báu vào đúng thời điểm cần các máy bay chiến đấu này để bảo vệ không phận.

- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Tổng thống Zelensky đề cập đến những khó khăn mà Ukraine gặp phải trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Ông cho biết, tiêm kích F-16 mà Ukraine được phương Tây viện trợ đã chứng minh hiệu quả trong việc chống lại các loại UAV mới của Nga, nhưng một số lượng lớn các máy bay này - khoảng một nửa - lại đang ở châu Âu để sửa chữa và bảo dưỡng.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Kiev đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây để chuyển giao một phần quá trình bảo dưỡng cho Ukraine, với lập luận rằng việc duy trì máy bay ở vị trí gần khu vực tác chiến sẽ giúp chúng sớm được đưa trở lại hoạt động.

Ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm bắt kịp năng lực về máy bay không người lái của Nga đang gặp trở ngại, trong đó có tình trạng thiếu hụt động cơ dành cho các loại UAV đánh chặn.

"Động cơ là yếu tố then chốt, chúng tôi thực sự phải nhập khẩu rất nhiều động cơ. Dù có một số loại động cơ do chúng tôi tự sản xuất, nhưng số lượng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu”, ông Zelensky nói.

Hồi tháng 9, ông Zelensky đã công bố một thỏa thuận với Bỉ, theo đó Ukraine sẽ nhận được ba chiếc tiêm kích F-16 trước cuối năm nay.

Gần đây, ông cũng đã trao đổi với Thủ tướng Na Uy về nhu cầu của Ukraine đối với các hệ thống phòng không và sự hỗ trợ cho phi đội F-16 của nước này.

Kiev đã tiếp nhận khoảng 40 đến 50 chiếc F-16 từ các đồng minh châu Âu kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào tháng 7/2024. Trong đó, Không quân Ukraine hiện đang vận hành khoảng 40 chiếc. Kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển giao, Ukraine đã mất ít nhất 5 chiếc F-16 do tai nạn, bị rơi và tổn thất trong chiến đấu.

Tuy nhiên, tác động tổng thể của dòng F-16 trên chiến trường lại vô cùng tích cực đối với Kiev. Chỉ trong hơn hai năm, những chiếc tiêm kích do Mỹ sản xuất này đã trở thành lực lượng chủ lực trong hệ thống phòng không của Ukraine, tham gia đánh chặn hơn 1.000 tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đồng thời chiếm khoảng 80% tổng số phi vụ xuất kích của Không quân Ukraine.

Trước khi xung đột bùng phát, Không quân Ukraine chủ yếu dựa vào các loại máy bay từ thời Chiến tranh Lạnh được thừa hưởng từ Liên Xô, bao gồm các dòng tiêm kích MiG-29 và Su-27.

Tags

Ukraine

F-16

Volodymyr Zelensky

châu âu

UAV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại