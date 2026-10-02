Tổng thống Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad, thừa nhận đòn đánh của Ukraine khiến Nga mất 1% GDP

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng sử dụng "tất cả các loại vũ khí" để bảo vệ Kaliningrad.

Tổng thống Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow hôm 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào, nhưng sẽ đáp trả nếu Nga bị tấn công.

Ông đồng thời đưa ra cảnh báo mạnh mẽ liên quan Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga nằm giữa Ba Lan và Lithuania, hai thành viên NATO.

Theo Reuters, tuyên bố của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Moscow gửi công hàm tới NATO, cảnh báo Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, bao gồm vũ khí hạt nhân, nếu NATO tìm cách cô lập Kaliningrad bằng đường biển hoặc đường không. Moscow cho rằng các hoạt động quân sự gần đây của NATO tại Baltic đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

“Các cuộc tập trận ở Biển Baltic diễn ra liên tiếp… Rồi đến những nỗ lực bắt giữ tàu thuyền của chúng ta. Tất cả những điều này là sự leo thang. Và sau đó chúng ta bắt đầu nghe những tuyên bố liên quan đến khu vực Kaliningrad”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow 1/10. Ảnh: AFP

“Nếu xảy ra cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga, trong trường hợp này là vào Kaliningrad và có thể một số vùng lãnh thổ khác, thì dĩ nhiên vấn đề sử dụng tất cả vũ khí trong kho vũ khí của đất nước chúng ta sẽ không thể tránh khỏi và chắc chắn được đưa ra thảo luận. Điều này là không thể tránh khỏi”, ông cảnh báo.

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt khỏi phần còn lại của Nga, nằm bên bờ Baltic và kẹp giữa Ba Lan với Lithuania. Khu vực này có khoảng 1 triệu dân, đồng thời là một cứ điểm quân sự quan trọng của Moscow, nơi đặt Hạm đội Baltic và các hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

NATO bác bỏ việc liên minh có kế hoạch đe dọa hoặc phong tỏa Kaliningrad. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh liên minh mang tính phòng thủ và kêu gọi Moscow chấm dứt những lời đe dọa hạt nhân. NATO cho rằng các hoạt động quân sự của mình tại sườn phía đông nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước những rủi ro an ninh trong khu vực.

Căng thẳng tại Baltic diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm. Moscow tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở lọc dầu.

Tại Valdai, ông Putin thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ đã gây tác động nhất định tới kinh tế Nga, theo đánh giá của Moscow khiến GDP nước này giảm khoảng 1%. Ông cũng cho rằng Ukraine đã gây thiệt hại cho các lực lượng Nga trên Biển Đen nhưng tuyên bố Moscow đang đáp trả.

“Câu chuyện cũng tương tự với các nhà máy lọc dầu của chúng tôi; họ (Ukraine) công khai tuyên bố mục tiêu của họ là làm tổn hại nền kinh tế của chúng tôi. Họ có thành công không? Một phần nào đó — theo ước tính của chúng tôi, chúng tôi đã mất khoảng một phần trăm GDP”, ông Putin nói.

Baltic nóng lên quanh Kaliningrad

Cảnh báo của Moscow được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quân sự tại Baltic gia tăng. Nga đặc biệt chú ý đến các cuộc tập trận và hoạt động tăng cường năng lực của NATO ở khu vực này, cho rằng chúng có thể làm thay đổi cán cân quân sự quanh Kaliningrad.

Vùng lãnh thổ Kaliningrad - Nga. Ảnh: BBC

Một trong những hoạt động đáng chú ý gần đây là cuộc tập trận Silver Wotan 2026 do Đức và Thụy Điển tiến hành từ ngày 14 đến 23/9 trên đảo Gotland. Hơn 1.000 binh sĩ hai nước tham gia các hoạt động trên bộ, trên biển và trên không.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, kịch bản tập trận tập trung vào khả năng Đức nhanh chóng đưa lực lượng tới Gotland để hỗ trợ Thụy Điển trong trường hợp tình hình an ninh tại sườn phía bắc NATO trở nên căng thẳng. Các binh sĩ cũng diễn tập bảo vệ cảng, triển khai lực lượng và đưa hệ thống tên lửa chống hạm tới đảo.

Quân đội Đức coi Gotland là một vị trí có ý nghĩa chiến lược tại Baltic. Hòn đảo nằm giữa vùng biển này, có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải, không phận và khả năng cơ động của lực lượng NATO trong khu vực.

Từ góc nhìn quân sự, Gotland và Kaliningrad vì thế nằm trong cùng một không gian chiến lược tại Baltic, dù hai bên không có tuyên bố rằng cuộc tập trận Silver Wotan nhằm vào vùng lãnh thổ Nga.

NATO khẳng định các hoạt động tăng cường lực lượng tại sườn phía đông mang tính phòng thủ. Liên minh cho biết mục tiêu là nâng cao khả năng răn đe, bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên và bảo đảm lực lượng có thể nhanh chóng được triển khai khi cần thiết.



