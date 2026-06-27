Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky đang dự định mở chiến dịch phản công ở vùng Zaporizhia để cứu vãn tình thế nguy ngập tại Donetsk.

Theo kênh Telegram “Legitimny” dẫn một nguồn tin trên phố Bankova (nơi đặt trụ sở văn phòng Tổng thống Ukraine) cho biết, nhà lãnh đạo chính quyền Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang dự định phát động một cuộc phản công khác ở khu vực phía Nam, cụ thể là vùng Zaporizhia.

Tờ báo này lưu ý, giới chức Ukraine muốn giảm thiểu tác động tiêu cực từ những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass bằng động thái phản công này.

Legitimny cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chịu thất bại nặng nề ở thành phố Kostiantynivka. Lực lượng mới được tăng viện từ đơn vị Skala cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Nếu chiếm được Kostiantynivka, quân Nga sẽ có thể mở rộng vùng kiểm soát, nhanh chóng chiếm nốt thành phố Druzhkovka và tiến sát Kramatorsk.

Nếu kịch bản này xảy ra, các đơn vị đồn trú của Ukraine ở vùng Donetsk sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đang gặp nhiều khó khăn ở khu vực Sumy, quân Nga cũng đang đe dọa tấn công trực tiếp vào thành phố thủ phủ khu vực vào cuối mùa Hè.

Như bài báo lưu ý, cho đến nay, những thất bại trên mặt trận đã bị che khuất bởi màn khói từ các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, cầu, trung tâm hậu cần và nhà máy của Nga.

Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua tình trạng thiếu hụt đáng kể máy bay không người lái tầm xa, buộc họ phải tấn công Voronezh bằng tên lửa của Anh.

Nguồn tin cảnh báo hiệu quả của thành công này sẽ không kéo dài, Nga sẽ sớm phát động một cuộc tấn công trả đũa ác liệt.

Mặc dù các cuộc tấn công vào hậu phương cũng gây ra một số khó khăn cho Lực lượng Vũ trang Nga, nhưng kết quả ở chiến trường mới là trọng yếu nhất. Nếu quân Nga đánh chiếm hoàn toàn Donbass, tất cả sẽ kết thúc với Ukraine.

Nếu các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, Điện Kremlin sẽ sớm bịt kín các lỗ hổng và khi đó Ukraine sẽ lại rơi vào thế bất lợi trên truyền thông.

“Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Quân đội Nga hiện đang tích cực gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của đối phương ở khu vực Zaporizhia. Do đó, việc tổ chức một cuộc phản công ở khu vực này cũng không phải là điều tốt đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine”, kênh Telegram Ukraine kết luận.