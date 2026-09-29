HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

UAV của Ukraine làm sập cầu đường sắt ở Nga, nhiều toa tàu trật bánh

Kông Anh/VTC News
|

Quyền Thống đốc Egor Kovalchuk cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại cây cầu đường sắt và đường ray tại 3 địa điểm ở vùng Bryansk thuộc Nga.

Ngày 28/9, quyền Thống đốc Egor Kovalchuk thông tin một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo - Lyudinovo bị sập khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray.

Trong đó, cuộc tấn công riêng biệt ở huyện Unecha làm trật bánh thêm 18 toa tàu chở hàng rỗng, công tác sửa chữa sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường.

Vụ tấn công thứ 3 cũng gây hư hại đường ray ở huyện Navlya nhưng không làm gián đoạn giao thông đường sắt hay gây thương vong.

- Ảnh 1.

Nga đang tăng cường loạt cuộc tấn công vào Ukraine. (Ảnh: RT)

Các nhà chức trách đường sắt Nga xác nhận thêm dịch vụ tàu hỏa trong khu vực bị gián đoạn tạm thời và thông báo xe buýt được bố trí để thay thế trong khi công tác sửa chữa tại khu vực bị hư hại được triển khai.

Trong những tháng gần đây, Kiev thường xuyên nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt Nga. Hồi tháng 6, máy bay không người lái (UAV) tấn công đầu máy của chuyến tàu chở khách Moskva - Simferopol khiến phụ lái thiệt mạng và lái tàu bị thương.

Cũng trong tháng đó, một máy bay không người lái khác tấn công cabin của chuyến tàu điện ngầm tại ga Peschaniki ở vùng Bryansk, làm bị thương phụ lái.

Trong khi vụ đình công khác làm hư hại một toa tàu ở thị trấn Suzemka hồi tháng 3 nhưng không ai bị thương và dịch vụ tàu hỏa vẫn tiếp tục hoạt động.

Nga cũng đáp trả bằng cách tăng cường loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và cơ sở quốc phòng của Ukraine, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của Ukraine qua Biển Đen và nguồn cung nhiên liệu tại những khu vực khác của nước này mà Moskva cho là quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự của Kiev.

Ở diễn biến khác, cuộc tấn công của Nga vào chợ thực phẩm ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Hình ảnh do nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ghi lại cho thấy nhiều thi thể và ngọn lửa bao trùm phương tiện trong bãi đậu xe. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev.

Tại khu vực trung tâm, cảnh báo không kích cũng được kích hoạt khiến cả khu vực chìm trong tiếng nổ và tiếng bom suốt 9 giờ.

Doanh nghiệp Việt muốn đưa sản phẩm Việt "thẳng tiến" nội địa Trung Quốc: Kênh đào 10,8 tỷ USD mở đường


Tags

đường sắt

Kiev.

Nga

Ukraine

Tin nóng Thế Giới 24h

UAV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại