UAV của Ukraine làm sập cầu đường sắt ở Nga, nhiều toa tàu trật bánh

Quyền Thống đốc Egor Kovalchuk cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine làm hư hại cây cầu đường sắt và đường ray tại 3 địa điểm ở vùng Bryansk thuộc Nga.

Ngày 28/9, quyền Thống đốc Egor Kovalchuk thông tin một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo - Lyudinovo bị sập khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray.

Trong đó, cuộc tấn công riêng biệt ở huyện Unecha làm trật bánh thêm 18 toa tàu chở hàng rỗng, công tác sửa chữa sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường.

Vụ tấn công thứ 3 cũng gây hư hại đường ray ở huyện Navlya nhưng không làm gián đoạn giao thông đường sắt hay gây thương vong.

Nga đang tăng cường loạt cuộc tấn công vào Ukraine. (Ảnh: RT)

Các nhà chức trách đường sắt Nga xác nhận thêm dịch vụ tàu hỏa trong khu vực bị gián đoạn tạm thời và thông báo xe buýt được bố trí để thay thế trong khi công tác sửa chữa tại khu vực bị hư hại được triển khai.

Trong những tháng gần đây, Kiev thường xuyên nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt Nga. Hồi tháng 6, máy bay không người lái (UAV) tấn công đầu máy của chuyến tàu chở khách Moskva - Simferopol khiến phụ lái thiệt mạng và lái tàu bị thương.

Cũng trong tháng đó, một máy bay không người lái khác tấn công cabin của chuyến tàu điện ngầm tại ga Peschaniki ở vùng Bryansk, làm bị thương phụ lái.

Trong khi vụ đình công khác làm hư hại một toa tàu ở thị trấn Suzemka hồi tháng 3 nhưng không ai bị thương và dịch vụ tàu hỏa vẫn tiếp tục hoạt động.

Nga cũng đáp trả bằng cách tăng cường loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và cơ sở quốc phòng của Ukraine, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của Ukraine qua Biển Đen và nguồn cung nhiên liệu tại những khu vực khác của nước này mà Moskva cho là quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự của Kiev.

Ở diễn biến khác, cuộc tấn công của Nga vào chợ thực phẩm ở Kiev khiến 2 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Hình ảnh do nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công ghi lại cho thấy nhiều thi thể và ngọn lửa bao trùm phương tiện trong bãi đậu xe. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga thực hiện làn sóng tấn công kéo dài nhiều ngày vào thủ đô Kiev.

Tại khu vực trung tâm, cảnh báo không kích cũng được kích hoạt khiến cả khu vực chìm trong tiếng nổ và tiếng bom suốt 9 giờ.



