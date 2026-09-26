“Cảnh tượng hậu tận thế” ở cửa ngõ nước Nga 4 năm sau một sự việc: Bắc Ossetia phải xử lý “tàn tích”

"Đó là một cảnh tượng hậu tận thế. Rất nhiều xác xe hơi là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy khi vào Nga từ Gruzia. Thật đáng sợ!", một cư dân Bắc Ossetia giấu tên nói với OC Media.

Hãng truyền thông OC Media ngày 24/9 đưa tin, ông Sergei Menyailo - người đứng đầu Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania thuộc Nga - đã công bố kế hoạch di dời khoảng 500 ô tô bị bỏ lại ở biên giới với Gruzia bởi những người Nga chạy trốn khỏi cuộc huy động quân sự quy mô lớn vào năm 2022.

Ảnh chụp màn hình video về những chiếc xe bị bỏ lại trên biên giới Nga - Gruzia. Nguồn: OC Media

Tại một cuộc họp của chính quyền, ông Menyailo đã chỉ thị giới chức Bắc Ossetia đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp và chỉnh trang quang cảnh khu vực biên giới giữa Nga và Gruzia.

"Công việc này không được phép dừng lại, mà phải được đẩy nhanh tiến độ. Tất cả những gì có thể loại bỏ phải được đưa đi. Đây là lãnh thổ của chúng ta, từ trạm kiểm soát Upper Lars đến biên giới. Một ủy ban sẽ đến đó và giám sát mọi việc. Và tất cả phế liệu kim loại và rác thải này phải được dọn sạch. Đây là cửa ngõ vào đất nước chúng ta. Đây là bộ mặt của chúng ta", ông Menyailo nói.

Cục Đường bộ Liên bang Nga (Rosavtodor) cũng dự kiến sẽ tham gia công việc này.

Theo OC Media, kể từ tháng 9/2022, khoảng 500 chiếc xe bị người Nga bỏ lại khi chạy trốn lệnh huy động quân sự đã tích tụ gần trạm kiểm soát Upper Lars trên biên giới với Gruzia. Vì những người này phải xếp hàng nhiều ngày để qua cửa khẩu mà không có đồ ăn, thức uống hoặc nhà vệ sinh, nhiều người đã bỏ xe và đi bộ đến biên giới vì việc băng qua đường bộ nhanh hơn.

Qua nhiều năm, những chiếc xe nằm la liệt dọc đường suốt hàng kilomet này đã bị tháo bánh, đèn pha, gương chiếu hậu, thậm chí cả ghế ngồi. Chúng sẽ được đưa ra bãi xử lý phế liệu hoặc chôn lấp. Theo kênh Telegram Mash Gor liên kết với cảnh sát địa phương, tổng giá trị của những chiếc xe này ước tính gần 11,2 triệu USD.

"Đó là một cảnh tượng hậu tận thế. Rất nhiều xác xe hơi là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy khi vào Nga từ Gruzia. Thật đáng sợ!", một cư dân Bắc Ossetia giấu tên nói với OC Media.

Tháng 9/2022, Nga tuyên bố tổng động viên, sau đó hàng nghìn người đã đổ xô về khu vực biên giới với Gruzia. Dòng người xếp hàng dài hàng chục km tại trạm kiểm soát Upper Lars. Những người này đã bán ô tô của mình cho những đối tượng mua xe để lấy phụ tùng, hoặc đơn giản là bỏ lại chúng bên vệ đường.

Những vụ mua bán tương tự vẫn đang diễn ra tại biên giới khi lực lượng hải quan Gruzia từ chối cho phép xe của công dân Nga nhập cảnh vì thiếu giấy tờ cần thiết. Theo người dân địa phương, những đối tượng đầu cơ mua xe để lấy phụ tùng luôn có mặt tại hiện trường.

Cửa khẩu biên giới đường bộ duy nhất giữa Nga và Gruzia đang hoạt động là Upper Lars. Ảnh: anews

Sau khi tình trạng tắc nghẽn tại cửa khẩu được giải tỏa vào thời điểm tháng 9/2022, các nhà chức trách Bắc Ossetia bắt đầu thu dọn những chiếc xe bị bỏ lại.

Đến tháng 10/2022, có thông tin cho rằng những chiếc xe này được đăng ký là tài sản thất lạc và được đưa đến các bãi đỗ xe ở Vladikavkaz - thủ phủ của Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania. Chủ sở hữu hoặc người đại diện của chủ xe được hứa hẹn rằng xe sẽ được trả lại khi họ xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Một số xe bị bỏ lại ở biên giới sau đó đã được chủ sở hữu đến nhận lại. Vào tháng 10/2022, hãng truyền thông Caucasian Knot đưa tin rằng trong số 65 xe bị bỏ lại ở Bắc Ossetia, 32 chiếc đã được đưa đến bãi đỗ xe, trong khi số còn lại đã được trả lại cho chủ sở hữu.

Cửa khẩu biên giới đường bộ duy nhất giữa Nga và Gruzia đang hoạt động là Upper Lars. Trong tuần đầu tiên sau khi lệnh tổng động viên được Moscow ban hành, gần 70.000 người Nga đã vượt biên. Vào thời điểm đó, số lượng người qua lại biên giới trung bình mỗi ngày là khoảng 4.000 người.

Theo OC Media, chỉ đạo của người đứng đầu Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania Menyailo được đưa ra trong bối cảnh nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng Nga sắp tổ chức một đợt huy động quân sự mới.