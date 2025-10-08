UAV Akinci bị bắn hạ ngay sau khi phiến quân nhận tên lửa Trung Quốc

Tại Sudan, lực lượng chống chính phủ đã phá hủy máy bay không người lái tấn công Akinci mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đang được quân chính phủ sử dụng.

Những cảnh quay tại hiện trường vụ việc đã được nhà phân tích quân sự nổi tiếng War Noir công bố. Theo vị chuyên gia, máy bay đã bị phá hủy bởi nhóm vũ trang được gọi là "Lực lượng hỗ trợ nhanh" ở phía Bắc Darfur.

Bayraktar Akinci là máy bay không người lái có khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời gian làm việc dài (HALE) của Thổ Nhĩ Kỳ do Công ty Baykar chế tạo.

Phiến quân Sudan bắn hạ UAV hạng nặng Akinci do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo

Chiếc máy bay không người lái này có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm đạn tấn công chính xác, bom dẫn đường và tên lửa hành trình.

UAV còn được trang bị cảm biến và hệ thống điều khiển hiện đại, cho phép nó thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tấn công và phối hợp hành động với những máy bay không người lái khác trên không. Các nhà phân tích cho rằng vụ phá hủy này xảy ra bằng tên lửa phòng không.

Hệ thống phòng không tầm ngắn FB 10-A của Trung Quốc.

Gần đây có thông tin cho biết hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn FB 10-A của Trung Quốc, được thông báo bán cho Quân đội Chad, thực chất đã rơi vào tay phe nổi dậy ở Sudan.

FB 10-A sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, có đặc điểm phản ứng nhanh và khả năng cơ động cao, giúp nó phát huy hiệu quả khi chống lại các mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, giới truyền thông còn biết rằng lực lượng chống chính phủ Sudan đã bắt đầu trang bị hệ thống tác chiến điện tử do Trung Quốc sản xuất cho những chiếc SUV của họ.

Năm 2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh tuyên bố thành lập một "Chính phủ Hòa bình và Thống nhất" song song kiểm soát phần lớn Sudan. Trung Quốc được cho là đang tích cực hỗ trợ nhóm vũ trang này.

Chính quyền mới đã hợp nhất các phong trào vũ trang từ khu vực Darfur ở phía Tây và Kordofan ở miền Trung đất nước. Tổng cộng, hai vùng lãnh thổ này chiếm khoảng 46% diện tích, cho thấy sự chia rẽ chính trị sâu sắc và thiếu lợi thế quyết định giữa lực lượng chính phủ và phiến quân.