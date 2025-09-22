"Vận đen" chưa buông tha Elon Musk: Số lượng khách quay lại mua xe điện tụt dốc, một xu hướng cũ lên ngôi

Cách đây không lâu, các nhà sản xuất ô tô truyền thống đã phải vật lộn để theo kịp Tesla, khi ngày càng nhiều người mua bỏ xe chạy xăng để chuyển sang dòng xe điện của thương hiệu này. Giờ đây, tình thế dường như đang thay đổi. Dữ liệu mới nhất cho thấy sự gắn bó với thương hiệu Tesla đã giảm đáng kể.

Ngày càng nhiều chủ sở hữu chuyển sang các thương hiệu đối thủ của Tesla, thậm chí còn có trường hợp bỏ hẳn xe điện để chuyển sang xe tải chạy bằng dầu diesel của các thương hiệu như Chevrolet và Ford.

Nghiên cứu mới từ S&P Global cho thấy trong quý 2 năm 2025, mức độ trung thành với thương hiệu Tesla tại Mỹ đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 58,1%. Con số này khiến công ty tụt lại phía sau Ford với 59,6%, mặc dù vẫn dẫn trước Chevrolet với 58%, Toyota với 57,3%, Honda với 54,9% và Mercedes-Benz với 54,2%.

Từ năm 2024, nhiều chủ xe điện tại Mỹ đang cân nhắc lại quyết định của mình. Theo khảo sát của McKinsey, 46% chủ xe điện tại Mỹ cho biết họ có khả năng sẽ chuyển sang sử dụng động cơ đốt trong (ICE), cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 29% chủ xe điện cho biết họ có khả năng hoặc rất có khả năng sẽ chuyển sang sử dụng xe chạy bằng xăng.

Vấn đề về hình ảnh và đội hình "lão hóa"

Theo S&P Global, tỷ lệ trung thành của khách hàng tại Tesla đã bắt đầu giảm vào đầu năm 2025, một phần do dòng sản phẩm cũ kỹ và chỉ dựa vào hai mẫu xe bán chạy là Model 3 và Model Y. Cả hai đều đã được nâng cấp, nhưng nền tảng của chúng đã có từ nhiều năm trước. Không có thêm mẫu xe mới, người mua ngày càng bị thu hút bởi các thương hiệu đối thủ với nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra, sức ảnh hưởng của Elon Musk tiếp tục khiến nhiều chủ xe chùn bước.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự sụt giảm của Tesla không chỉ đơn thuần là sự từ chối xe điện, mà còn phản ánh việc người mua đang chuyển sang các thương hiệu cung cấp dòng sản phẩm và lựa chọn trang bị đa dạng hơn. BMW, Mercedes-Benz và Toyota nằm trong số những thương hiệu hưởng lợi nhiều nhất khi người mua xe sedan và SUV của Tesla rời bỏ thương hiệu này, cho thấy sự hạn chế về chủng loại của thương hiệu.

Hình minh họa

Việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng đầy đủ vẫn là một vấn đề lớn đối với bài toán xe điện. Theo CNBC, có sự chênh lệch lớn trong việc phân phối các trạm sạc xe điện. Tại Hoa Kỳ, 60% cư dân thành thị sống cách trạm sạc công cộng gần nhất khoảng 1,6km. Ngay cả ở những thị trường xe điện tăng trưởng cao, việc sạc xe vẫn còn chậm. Với một trạm sạc công cộng cho mỗi 29 xe điện, California, nơi có tỷ lệ mua xe điện cao nhất mới xếp thứ 49 trong số các tiểu bang về tỷ lệ trạm sạc trên số tài xế.

Chuyển sang các loại nhiên liệu khác, bao gồm cả dầu diesel

Trong số những người rời bỏ Tesla, 68,9% đã chọn một loại xe điện khác làm phương tiện tiếp theo của họ trong nửa đầu năm 2025, giảm so với mức đỉnh điểm trong năm 2023. 31,1% còn lại đã chuyển loại nhiên liệu, với 28,2% chuyển sang xe hybrid và 2,9% chọn xe chạy bằng dầu diesel. Đây được coi là một động thái bất thường ở nhóm những người lái xe điện trước đây.

Những phát hiện khác từ nghiên cứu cho thấy khi những người từng sở hữu Tesla chuyển sang Chevrolet, 55% đã quay lại với xe chạy xăng, 37% chọn một loại xe điện khác, và gần 8% chuyển sang xe chạy dầu, theo Autonews.

Lợi thế của Tesla so với Ford cũng đã bị thu hẹp, với tỷ lệ chinh phục khách hàng giảm từ 2,4-1 xuống còn 1,9-1 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những người chuyển sang Ford, một nửa đã mua xe chạy xăng, 29% vẫn dùng xe điện, 13% chọn xe hybrid, và 5% quyết định diesel là giải pháp. BMW cũng không khá hơn là bao đối với Tesla: 47% người chuyển sang dùng xe chạy xăng, 42% chuyển sang xe điện, và 11% chọn xe hybrid.

Hình minh họa

Số lượng người quay lại mua xe điện đang mất đà

Nhìn chung, mức độ trung thành với xe điện chạy bằng pin đã giảm xuống còn 58,7% vào năm 2025, so với mức gần 68% của hai năm trước. Điều này cho thấy sự chậm lại trên diện rộng trong việc mua lại xe điện. Các mẫu xe đốt trong truyền thống vẫn giữ được lòng trung thành cao nhất ở mức khoảng 84%, mặc dù con số này đang dần giảm. Xe hybrid đang dần chiếm ưu thế nhưng vẫn kém hơn cả xe điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (ICE) và xe điện chạy bằng nhiên liệu sinh học (BEV).

Dẫu vậy, người ta phát hiện ra rằng giá cả không phải là yếu tố quyết định. Dữ liệu cho thấy hầu hết các hộ gia đình chuyển từ Tesla sang mua xe trong khoảng giá từ 60.000 đến 75.000 USD. Con số này cho thấy xu hướng được chi phối bởi sở thích và sự đa dạng sản phẩm hơn là việc tiết kiệm tiền.

Trong một thị trường xe điện cạnh tranh hơn, phong phú hơn về kiểu dáng, ngay cả những hãng dẫn đầu phân khúc cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn cao hơn.