Hàng ngàn camera AI sẽ được triển khai ở Việt Nam: Trang bị công nghệ tân tiến mà Trung Quốc, Mỹ đang sử dụng

Theo Cục CSGT, việc thí điểm áp dụng công nghệ vào giám sát giao thông đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, qua trích xuất dữ liệu của hai camera AI lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) vào chiều 24/9, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm. Các camera này sử dụng AI để tự động ghi nhận, sau đó dữ liệu được gửi về trung tâm chỉ huy để kiểm tra, xử lý.

Trong tương lai gần, hệ thống camera thông minh này sẽ được triển khai mở rộng, với hàng ngàn thiết bị dự kiến phủ sóng không chỉ ở thủ đô mà trên phạm vi toàn quốc.

Những năm gần đây, công nghệ giám sát giao thông ứng dụng AI đã phát triển mạnh mẽ, tích hợp nhiều tính năng như nhận diện biển số tự động (ANPR), phân tích hành vi vi phạm theo thời gian thực và theo dõi lộ trình phương tiện. Khác với camera bắn tốc độ hay giám sát thông thường, ANPR có thể ghi nhận và xác định số lượng lớn biển số xe, kể cả ban đêm nhờ công nghệ hồng ngoại, sau đó đối chiếu dữ liệu để xác định chủ sở hữu, thông tin giấy phép và địa chỉ đăng ký phương tiện.

Công nghệ này đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Australia, Anh, Mỹ, Trung Quốc, phục vụ cả công tác điều tiết giao thông, chống khủng bố, truy bắt tội phạm, cũng như phạt nguội vi phạm giao thông.

Dữ liệu từ các thiết bị sau khi đưa về trung tâm sẽ được hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó tự động chuyển sang file quản lý. Lực lượng cảnh sát giao thông trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Cục CSGT cho biết, những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm Chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.