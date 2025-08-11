U30 cột sống đã rệu rã như người già

Ở tuổi 25, độ tuổi đẹp nhất để phát triển sự nghiệp và thực hiện hoài bão, chị Lê Thị Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) lại phải đối mặt với những cơn đau lưng triền miên. Từ những lần đau âm ỉ ban đầu, đến nay nó trở thành nỗi ám ảnh, buộc chị phải đi khám và nhận kết quả chẩn đoán: thoát vị đĩa đệm và gai cột sống .

Câu chuyện của Trang không phải là hiếm gặp. Mỗi ngày, Trang dành hơn 8 tiếng ngồi trước màn hình máy tính, lặp lại một tư thế từ sáng đến chiều. Công việc của một chuyên viên phân tích dữ liệu đòi hỏi sự tập trung cao độ và việc đứng lên, đi lại trở thành việc khó thực hiện khi ở công ty.

"Ban đầu, tôi nghĩ đó là cơn đau lưng thông thường do mệt mỏi. Chỉ cần xoa bóp một chút là khỏi. Càng ngày cường độ đau càng tăng lên, thậm chí lan xuống cả chân, khiến tôi đi lại khó khăn", Trang chia sẻ.

Khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng được, Trang quyết định đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chụp X-quang và MRI khiến chị ngỡ ngàng. Bác sĩ giải thích, tư thế ngồi không đúng trong thời gian dài đã làm tăng áp lực lên cột sống, khiến đĩa đệm bị chèn ép. Cùng với đó, việc ít vận động, lối sống thiếu khoa học khiến đĩa đệm bị thoái hóa sớm, hình thành các gai xương chèn vào dây thần kinh.

Đau lưng, mệt mỏi, nhiều người trẻ chủ quan nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại, đến viện khám được chẩn đoán mắc bệnh về xương khớp. (Ảnh minh hoạ)

Với nhiều người, phòng gym là nơi rèn luyện sức khỏe nhưng với anh Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, TP.HCM), nơi đây lại trở thành khởi nguồn của những cơn đau nhức triền miên. Đam mê tập gym cường độ cao, anh phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, để rồi phải đối mặt với chẩn đoán thoát vị đĩa đệm khi các cơn đau tới mức không thể chịu đựng được.

Câu chuyện của Hoàng Anh bắt đầu từ 5 năm trước, khi anh quyết định theo đuổi một thân hình vạm vỡ. Anh dành nhiều giờ mỗi ngày trong phòng gym, nâng những mức tạ nặng, thực hiện các bài tập phức tạp mà không có sự hướng dẫn chuyên sâu.

"Tôi nghĩ càng tập nặng thì càng nhanh có kết quả. Mỗi khi nâng được mức tạ mới, tôi lại thấy rất tự hào, mặc dù lưng và chân thỉnh thoảng có cảm giác nhức mỏi", Hoàng Anh chia sẻ.

Khoảng vài tháng trước, những cơn đau lưng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, kèm theo cảm giác tê bì ở chân. Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ đó là do căng cơ thông thường sau tập. "Tôi tự xoa bóp, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục tập. Tôi không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng" , anh nói.

Khi cơn đau trở nên dữ dội, không chỉ ở lưng mà còn lan xuống cả bắp chân, khiến anh đi lại khó khăn và gần như không thể ngồi yên, Hoàng Anh mới vội vã đến bệnh viện. Kết quả chụp MRI cho thấy anh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, một phần nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra ngoài, chèn ép vào rễ thần kinh.

Bác sĩ Thắng khám cho người bệnh trẻ tuổi bị thoái hóa cột sống. (Ảnh minh họa: BVCC)

Theo ThS.BS Vũ Đức Thắng, khoa Cột sống, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khoảng 35% người Việt mắc bệnh thoái hóa cột sống, trong đó 30% tuổi 25-45. Các bệnh cột sống xu hướng gia tăng và trẻ hóa, trong khi trước đây thường gặp ở tuổi 60-69.

Thoái hóa cột sống thường đi kèm thoái hóa đĩa đệm, thoái hóa bề mặt thân sống, thoái hóa các mấu khớp bên, gai đốt sống, gây đau khi vận động, sinh hoạt hay chơi thể thao. Đây có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, tổn thương thần kinh, tủy sống khiến yếu liệt chi.

Bác sĩ Thắng giải thích, nguyên nhân dẫn tới xu hướng bệnh trẻ hóa là do lối sống ít vận động hoặc vận động sai cách ở người trẻ. Nhóm tuổi này thường chủ quan, không đi khám sớm cho đến khi bệnh nặng, ảnh hưởng đến khả năng vận động. Nhiều trường hợp từ chối phẫu thuật, chủ yếu do sợ di chứng, yếu liệt sau này.

Các bệnh lý về cột sống thường không có triệu chứng rõ rệt giai đoạn đầu, dễ dẫn đến chủ quan, điều trị trễ có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan, cần đi khám sớm nếu đau lưng, đau lan xuống chân, tê chân, đau khi thay đổi tư thế... Người bệnh được phẫu thuật cột sống cần thực hiện kịp thời để tế bào thần kinh phục hồi tốt hơn. Khi đã xuất hiện các biến chứng như yếu liệt chân, rối loạn đại tiểu tiện do tổn thương cơ vòng, hiệu quả hồi phục giảm 50%.

Thoái hóa cột sống là bệnh lý có thể phòng ngừa bằng cách sinh hoạt lành mạnh, đúng tư thế. Người trẻ nên thường xuyên vận động ở cường độ vừa phải, thực hiện đúng tư thế khi cần khiêng nhấc đồ vật, đứng lên đi lại sau mỗi 30-45 phút ngồi làm việc.



