“Tuyệt chiêu” giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon sâu giấc

Giấc ngủ sâu - Nền tảng phát triển toàn diện

Giấc ngủ với trẻ sơ sinh rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất và não bộ của bé. Lúc trẻ ngủ là thời gian các tế bào não phát triển nhiều nhất, trong 30 ngày sau sinh, các tế bào não đã đạt 80% so với não trẻ lúc 3 tháng tuổi và não bộ trẻ lúc 3 tuổi đã đạt 80% tế bào não lúc trưởng thành. Trong giấc ngủ, trẻ xử lý, sắp xếp những thông tin tiếp nhận trong ngày và là thời điểm cơ thể trẻ tăng sản xuất các hormon cần thiết cho sự chuyển hóa, tích lũy năng lượng, giúp cho sự phát triển thể chất. Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern (Hoa Kỳ): hiệu suất của các kỹ năng vận động mới có thể được cải thiện bằng cách kích hoạt lại ký ức trong khi ngủ. Trong giấc ngủ, não trẻ sao chép lại các ký ức trải nghiệm trong ngày và ghi nhớ chúng. Nhờ đó tăng khả năng ghi nhớ, tập trung và xử lý tình huống. Chính vì vậy, trẻ mất ngủ hay gặp vấn đề rối loạn giấc ngủ sẽ không thể cao lớn, khỏe mạnh như những bạn đồng trang lứa, thậm chí ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan đến nhận thức, hành vi và trẻ cũng có thể gặp tình trạng béo phì do rối loạn hormone.

Có thể dễ dàng nhận biết 1 trẻ sơ sinh không sâu giấc dựa vào các biểu hiện: trẻ khó đi vào giấc ngủ, trẻ ngủ ít hơn 14 giờ mỗi ngày, trẻ ngủ không sâu giấc và hay vặn mình, trẻ gắt ngủ, khi đang ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến trẻ cũng giật mình và quấy khóc, giấc ngủ của trẻ ngắn,….

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn giấc ngủ ở trẻ, có thể do các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc những nguyên nhân sinh lý đang diễn ra trong cơ thể trẻ.

Các nguyên nhân bên ngoài bao gồm: mẹ cho bé ăn quá no hoặc quá đói; phòng ngủ của bé quá ồn, quá nóng hoặc quá lạnh; bỉm bé bị ướt, quần áo không thoải mái; giường ngủ không sạch khiến bé ngứa ngáy hoặc bé đang "cô đơn" cần mẹ ở bên.

Bé khó ngủ cũng có thể do: Bé đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa (dạ dày bé có khí dư, bé bị rối loạn chức năng tiêu hóa); bé yêu đang mắc các bệnh hô hấp; bé yêu bị xì - trét (sợ hãi khi gặp người lạ, đùa nghịch quá nhiều; bé bị ba mẹ mắng…),...

"Tuyệt chiêu" giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon sâu giấc

Nếu nghi ngờ trẻ khó ngủ do các tình trạng bệnh lý hoặc thiếu các vi chất dinh dưỡng, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị và có thể bổ sung thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ của bé. Mẹ cũng nên tạo cho trẻ thói quen ngủ tốt, phân biệt ngày và đêm, tạo môi trường lý tưởng cho giấc ngủ của con. Đặc biệt, trên thị trường đã có nhiều sản phẩm giúp an dịu giấc ngủ cho trẻ mẹ nên tìm hiểu sử dụng để tặng con những "giấc ngủ vàng". Ví dụ như TPBVSK Fitobimbi Sonno với chiết xuất thảo từ các thảo dược châu Âu: hoa lạc tiên tây, hoa đoạn lá bạc, tía tô đất - là những thảo dược được chứng nhận an toàn với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trong đó, tía tô đất có chứa axit rosmarinic, axit ursolic triterpenoids pentacyclic và axit oleanolic có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ, giảm bồn chồn, lo âu, hồi hộp, giúp thư giãn tinh thần; cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Hoa đoạn lá bạc trong y học cổ truyền châu Âu được dùng như một phương thuốc làm giảm căng thẳng, an dịu tinh thần. Ở châu Âu, thường cho hoa đoạn lá bạc vào nước tắm trước khi ngủ, để trẻ có giấc ngủ ngon lành. Ngoài ra, các dược liệu này còn giúp an dịu hệ tiêu hóa, giảm các cơn co thắt dạ dày. Hoa lạc tiên tây giúp hỗ trợ bé đi vào giấc ngủ nhanh hơn và hỗ trợ giúp tăng thời gian ngủ sâu giấc hơn.

TPBVSK Fitobimbi Sonno đang được hàng triệu bà mẹ tại hơn 60 quốc gia tin dùng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bé ngủ ngon sâu giấc, đặc biệt được bào chế dưới dạng siro có hương vị thơm ngon, dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi trở lên.

TPBVSK Fitobimbi Sonno giúp hỗ trợ bé ngủ ngon sâu giấc, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy được bán tại các nhà thuốc, các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc.

