Tuyến đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng đầu tiên của Việt Nam do Sun Group đầu tư dự kiến xác lập kỷ lục: Từ khởi công đến vận hành chỉ trong khoảng 17 tháng

Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc vừa bước sang một cột mốc mới khi chủ đầu tư Sun Group cùng liên danh nhà thầu triển khai lắp đặt ray và hiệu chuẩn tuyến.

Tuyến LRT rút ngắn thời gian từ Sân bay Phú Quốc về Nam đảo xuống còn 20 phút.

Ngày 11/8, chủ đầu tư Sun Group cùng liên danh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc (CRCC16) triển khai gói thầu cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống ray và hiệu chỉnh tuyến LRT Phú Quốc. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thi công phần thô sang hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường sắt.

Theo đó, hệ thống ray sử dụng loại ray khổ 1435mm, rãnh 60R2 chuyên dụng có chiều cao thân ray 180mm cùng chiều dài tiêu chuẩn 25m mỗi thanh cho toàn bộ tuyến chính dài 17,59 km. Việc lắp đặt hệ thống ray công nghệ cao này sẽ được tích hợp đồng bộ trên cả ba phân đoạn kết cấu bao gồm đi trên cao, đi trên mặt đất và đi ngầm dưới lòng đất.

Sau lễ khởi công, nhà thầu đã tiến hành công tác lắp ray để hiệu chuẩn tuyến. Hoạt động lắp đường ray chính thức sẽ bắt đầu tại vị trí nền đường từ km16, tiếp đó chuyển trọng tâm sang các đoạn trên cao và hầm ngầm vào tháng 10 năm 2026.

Để bám tiến độ, công trường hiện duy trì hoạt động 3 ca liên tục với gần 600 kỹ sư và công nhân. Tính đến đầu tháng 8/2026, dự án đã giải ngân thực tế khoảng 1.800 tỷ đồng.

Công trường hiện duy trì hoạt động 3 ca liên tục với gần 600 kỹ sư và công nhân.

Ở hạng mục cầu, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi móng sâu đã hoàn thành dứt điểm, bệ trụ đạt 63% khối lượng và thân trụ chạm mốc 56%.

Tại phần hầm, tỷ lệ thi công cọc đạt khoảng 97% và đào móng đạt 42%. Đối với nền đường, công tác đào khuôn đạt khoảng 97%, đắp cát đạt 97% và đắp đất đạt 79%.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư và liên danh nhà thầu, đối tác trong và ngoài nước đã tạo nên bệ phóng vững chắc đưa dự án chuyển mình từ xây dựng nền móng sang việc song song vừa thi công phần thô vừa lắp đặt thiết bị kỹ thuật, công nghệ.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Theo kế hoạch, tuyến LRT dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, phục vụ yêu cầu tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc.

Hình phối cảnh nhà ga trên tuyến LRT Phú Quốc. (Ảnh: Sun Group)

Tuyến LRT Phú Quốc sử dụng hệ thống tàu điện 3 toa hiện đại vận hành bằng năng lượng không phát thải, sở hữu tốc độ thiết kế lên tới 70 – 100 km/h và công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 khách/giờ trong tương lai. Khi đi vào vận hành thương mại, tuyến đường sắt nhẹ này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Nam đảo và Trung tâm Hội nghị APEC xuống chỉ còn khoảng 20 phút.﻿

Dự kiến LRT Phú Quốc sẽ xác lập kỷ lục tại Việt Nam về đường sắt nhẹ khi toàn bộ quá trình từ thiết kế, thi công đến vận hành chỉ gói gọn trong vòng 17 tháng. ﻿

﻿Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử nghiệm vào tháng 6 năm 2027 và chính thức khai thác thương mại vào tháng 8 năm 2027. ﻿