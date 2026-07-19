Tướng Ukraine nêu lý do Ukraine có thể phải chịu thất bại quân sự

Thiếu tướng quân đội Ukraine Sergey Sobko mới đây cảnh báo, lực lượng nước này có thể phải chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga.

Binh sĩ quân đội Ukraine.

Ngày 18/7, trong một bài đăng trên Facebook, tướng Sobko - Tham mưu trưởng Quân đoàn 11 cho biết, quân đội Ukraine đang rất cần cải cách, "nếu không chúng ta có thể bị đánh bại".

“Thảo luận chuyên môn thường bị coi là thiếu trung thành, và sự chủ động bị xem là mối đe dọa”, ông viết, đồng thời cho biết thêm, xu hướng này đã khiến các chỉ huy không dám “mạo hiểm vì mục tiêu thành công”.

Tướng Sobko cũng nhận định, các chỉ huy được thăng chức dựa trên “lòng trung thành cá nhân” với cấp trên, thay vì năng lực và tính chuyên nghiệp.

Vị chỉ huy cấp cao Ukraine cũng lên án xu hướng ngày càng gia tăng trong quân đội hướng tới việc quản lý vi mô và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các thất bại trong các báo cáo.

Những lời chỉ trích của tướng Sobko lặp lại những lời chỉ trích của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov.

Sau khi bị cách chức hồi đầu tuần này, nhà kỹ trị 35 tuổi này xác nhận, ông đã bất đồng với Tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky, người mà ông cáo buộc đã cản trở những nỗ lực hiện đại hóa quân đội và hướng tới công nghệ hơn.

Tại một cuộc họp báo hôm 17/7, cựu bộ trưởng cho biết, “chúng tôi đã phải đối mặt với sự cản trở hoàn toàn đối với tất cả các sáng kiến của mình”.

Ông Fedorov cũng khẳng định, tướng Syrsky đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Zelensky yêu cầu cách chức ông.

Hôm 17/7, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn tin giấu tên cũng đưa tin, nỗ lực của Bộ Trưởng Quốc phòng Fedorov nhằm minh bạch hóa các thủ tục mua sắm đầy rẫy tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng cũng không được giới lãnh đạo cấp cao đón nhận tích cực.

Việc sa thải bộ trưởng quốc phòng, một phần của cuộc cải tổ chính phủ quy mô lớn, đã gây ra các cuộc biểu tình ở Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Bên cạnh yêu cầu phục chức cho người đứng đầu quốc phòng, một số người biểu tình cũng kêu gọi sa thải tướng Syrsky.

Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên Ukraine cho biết: “Ông Syrsky không biết làm thế nào để giành chiến thắng. Lý thuyết chiến thắng của ông ấy đơn giản chỉ là cầm cự càng lâu càng tốt và huy động thêm nhiều người”.

Ngày 18/7, trong một bài báo khác, tờ Financial Times trích dẫn một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền ông Zelensky, cho rằng, nhà lãnh đạo Ukraine đang cân nhắc việc sa thải tướng Syrsky.

Theo tờ báo này, ông Zelensky đang tham khảo ý kiến các chỉ huy quân sự vào cuối tuần để tìm người thay thế tiềm năng.

Trong suốt cuộc xung đột, tướng Syrsky đã được đặt biệt danh là "Kẻ đồ tể" vì sự sẵn sàng coi thường thương vong lớn của ông này.