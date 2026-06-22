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Tướng Syrskyi lần đầu tiên chống lệnh của Tổng thống Zelensky

Hoàng Yến
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Theo giới truyền thông Ukraine, lần đầu tiên tướng Syrskyi đã chống lệnh của Tổng thống Zelensky, ra lệnh rút quân khỏi Krasny Liman (Lyman).

Kênh Telegram “Resident” đưa tin, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine là Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đã ra lệnh cho lực lượng phòng thủ của Ukraine từ bỏ thành phố Krasny Liman (Lyman) ở vùng Donetsk, nơi hiện đang bị Quân đội Nga tấn công dữ dội.

Thông tin này được kênh Telegram Ukraine dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu và nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến, vị Tổng Tư lệnh quân sự này từ chối tuân lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc giữ thành phố này bằng mọi giá, điều mà trước đây ông đã không làm ở Bakhmut, Pokrovsk và hiện nay là Kostiantynivka.

“Nguồn tin của chúng tôi tại Bộ Tổng tham mưu cho biết, ông Syrskyi đã ra một "mệnh lệnh không chính thức" về việc từ bỏ Lyman và bắt đầu rút các đơn vị Ukraine còn lại khỏi thành phố này. Đây là lần đầu tiên Tổng Tư lệnh đi ngược lại quyết định ở phố Bankova và không giữ thành phố bằng mọi giá”, kênh Telegram “Resident” viết.

Nguyên nhân dẫn đến việc ông Syrskyi quyết định như vậy là do thành phố đang bị các đơn vị Nga tấn công dữ dội, trong khi Ukraine không thể cung cấp viện trợ và tiếp tế cho lực lượng đang phòng thủ trong thành phố này.

Đáng chú ý, các phương tiện truyền thông Nga hiện cũng đang đưa tin về những thành công của Lực lượng Vũ trang Nga tại Krasny Liman và lưu ý những thành công này “thực sự rất đáng kể” và việc giải phóng hoàn toàn thành phố có thể sớm được công bố.

“Resident” cho biết, rõ ràng Bộ chỉ huy Ukraine đã quyết định tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc phòng thủ cho 2 thành trì cuối cùng ở Donbass là Sloviansk và Kramatorsk, trận chiến giành 2 thành phố này sẽ sớm bắt đầu.

Điều này càng được nhận thấy rõ ràng sau khi Ukraine cũng đã giảm đáng kể các nỗ lực tiếp viện và cung cấp đạn dược cho thành phố Kostyantynivka, nằm ở phía Nam Kramatorsk, nơi mà việc phòng thủ cũng đang ở những ngày cuối cùng.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Ukraine, việc chiếm được Kostyantynivka và Krasny Liman (điều chắc chắn sẽ xảy ra) cho phép Quân đội Nga có thể triển khai một lượng lớn binh lực đồng loạt tiến công vào cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk từ hai hướng Nam và Bắc.

Và Đại tướng Oleksandr Syrskyi có lẽ đã quyết định giữ lại số binh lính còn lại của mình cho trận chiến cuối cùng này.

Theo Topcor.ru
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