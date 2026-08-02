Tường nhà liên tục chảy ra chất lỏng lạ, cặp vợ chồng tháo trần rồi choáng trước cảnh bên trong

Những vệt chất lỏng lạ xuất hiện trên tường ngôi nhà ở Anh, ban đầu khiến cặp vợ chồng nghĩ nơi này bị ẩm.

Chất lỏng lạ liên tục chảy xuống tường

Sự việc xảy ra tại ngôi nhà của vợ chồng Kate và Andrew Dempsey ở thị trấn Folkestone, hạt Kent, Anh. Khi mới chuyển đến sinh sống, gia đình từng nhìn thấy một số con ong xuất hiện quanh nhà. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng biến mất nên cả hai không để tâm. Ngôi nhà sau đó được sơn sửa và mọi người tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Mọi chuyện chỉ trở nên bất thường vào mùa hè năm 2024, khi Kate phát hiện những vệt màu đen, có độ dính cao liên tục chảy xuống bức tường trong phòng ngủ.

tựNhững vệt chất lỏng lạ xuất hiện trên tường ngôi nhà ở Anh, ban đầu khiến cặp vợ chồng nghĩ nơi này bị ẩm. (Ảnh: Ladbible)

Ban đầu, hai vợ chồng cho rằng đây chỉ là dấu hiệu tường bị ẩm hoặc nước thấm từ tầng trên xuống. Tuy nhiên, lượng chất lỏng ngày càng nhiều và tỏa ra một mùi ngọt rất rõ.

Tiến lại gần kiểm tra, Kate bất ngờ nhận ra thứ đang chảy trên tường thực chất là mật ong. Phát hiện này khiến hai vợ chồng lập tức đi tìm nguồn gốc của những vệt chất lỏng lạ.

Phía trên phòng ngủ là phòng của con gái họ. Khi Kate lên tầng trên và kéo tấm thảm khỏi sàn, nhiều ấu trùng lớn bất ngờ bò ra từ các khe ván.

Tiến lại gần kiểm tra, Kate bất ngờ nhận ra thứ đang chảy trên tường thực chất là mật ong. (Ảnh: Ladbible)

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng hơn tưởng tượng, cặp vợ chồng quyết định tháo một phần trần và sàn để kiểm tra. Ngay khi những tấm ván đầu tiên được nhấc lên, cảnh tượng phía dưới khiến họ choáng váng.

Bên trong khoảng trống dưới sàn là những mảng tổ ong khổng lồ phủ đầy mật. Một số mảng dài khoảng 1,8m. Phần mái nhỏ phía trên cửa sổ cũng chứa lượng lớn mật màu vàng, cho thấy đàn ong từng biến nhiều khoảng trống trong căn nhà thành nơi làm tổ.

Theo The Times, số tổ ong này có thể đã tồn tại trong ngôi nhà suốt một thời gian dài mà gia đình không hề hay biết.

Dọn suốt 4 tuần vẫn chưa hết

Kate cho biết càng tháo thêm các tấm ván, họ càng phát hiện nhiều tổ ong. Một số phần đã cũ và gần như phân hủy, thu hút ấu trùng, bướm đêm cùng nhiều loài côn trùng khác.

Mật ong len qua các khe hở rồi chảy xuống bức tường phía dưới, tạo thành những vệt sẫm màu mà gia đình ban đầu nhầm là ẩm mốc.

Kate cho biết càng tháo thêm các tấm ván, họ càng phát hiện nhiều tổ ong. (Ảnh: Ladbible)

Hai vợ chồng từng tìm đến một công ty chuyên xử lý côn trùng nhưng được báo chi phí khoảng 10.000 bảng Anh. Vì mức phí quá lớn, họ quyết định nhờ bạn bè hỗ trợ tự tháo dỡ và thu dọn.

Mọi người mặc nhiều lớp quần áo, đeo găng tay rồi lấy từng mảng tổ cùng phần mật dính đặc ra ngoài. Công việc kéo dài khoảng 4 tuần.

Tổng cộng, lượng tổ ong và mật được lấy ra chứa đầy khoảng 20 túi rác cỡ lớn. Tuy nhiên, toàn bộ số mật đều không thể sử dụng vì đã bị ấu trùng, bướm đêm và các loài gây hại xâm nhập.

Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Trong lúc gia đình đang dọn dẹp, mùi mật tiếp tục thu hút một đàn ong khác tìm tới. Một buổi sáng, họ thức dậy và phát hiện căn phòng đầy ong bay.

Tổng cộng, lượng tổ ong và mật được lấy ra chứa đầy khoảng 20 túi rác cỡ lớn. (Ảnh: Ladbible)

Người nuôi ong địa phương xác định đây là những con ong từ đàn khác tìm đến để lấy phần mật còn sót lại. Chúng bay vào qua một lỗ nhỏ trên tường, lấy mật rồi thoát ra ngoài cửa sổ.

May mắn, không thành viên nào trong gia đình bị ong đốt. Cặp vợ chồng lựa chọn dọn dẹp vào lúc chạng vạng, khi số lượng ong xuất hiện ít hơn, đồng thời cố gắng không làm chúng bị thương.

Kate cho biết gia đình không thể xác định chính xác những tổ ong đã tồn tại bao lâu. Tuy nhiên, với kích thước lớn và lượng mật tích tụ, chúng có thể đã hình thành trong nhiều năm.

Sau trải nghiệm này, người phụ nữ khuyên các chủ nhà không nên chủ quan nếu phát hiện vết bẩn có mùi ngọt, chất lỏng lạ chảy từ tường hoặc ong thường xuyên bay vào một khe hở cố định.

Với gia đình Dempsey, những vệt màu sẫm tưởng chỉ là dấu hiệu ẩm mốc cuối cùng lại hé lộ rằng nhiều khoảng trống trong căn nhà đã bị biến thành một tổ ong khổng lồ.

Theo ITV News, The Times, HK01