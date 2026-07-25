HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tướng Mỹ nói F-16 Ukraine bắn hạ cả Su-35 của Nga: Nghe có vẻ “không đúng lắm”?

Quốc Vinh
|

Dù việc F-16 Ukraine bắn hạ Su-35 không phải là điều bất khả thi, song kịch bản này vẫn khó xảy ra vì nhiều lý do.

Kịch bản truyền thông?

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, vừa thông báo trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ rằng lực lượng F-16 của Ukraine đã đạt được chiến công đối không đầu tiên được xác nhận trước một máy bay có người lái, khi bắn hạ một tiêm kích của Nga.

Dù Tướng Caine không nêu rõ chủng loại máy bay bị nhắm mục tiêu, phát biểu của ông được các nguồn tin phương Tây hiểu rộng rãi là ngầm ám chỉ vụ rơi chiếc Su-35 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào ngày 8/7 chính là kết quả của trận không chiến này.

Sự việc đã dấy lên những hoài nghi lớn xung quanh năng lực thực sự của các tiêm kích F-16 trong biên chế Ukraine, cũng như khả năng một chiếc F-16 bắn rơi Su-35 đến đâu.

Ảnh Military Watch

Mặc dù vụ bắn hạ ngày 8/7 trước đó từng được cho là do hệ thống phòng không Patriot thực hiện, song không thể phủ nhận rằng một chiến công không đối không mang lại giá trị truyền thông và quảng bá lớn hơn rất nhiều.

Dù các biến thể F-16 Block 70/72 hiện đại là những chiến đấu cơ thế hệ "4+" tương đối mạnh mẽ, và nhiều chiếc F-16 đời cũ cũng đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn tương đương thông qua chương trình F-16V, song các tiêm kích F-16 mà Không quân Ukraine tiếp nhận lại là những phiên bản từ thời Chiến tranh Lạnh đã cũ kỹ, phụ thuộc vào hệ thống radar từ lâu bị coi là lỗi thời.

Radar của chúng không chỉ đi sau thời đại hàng thập kỷ, mà do kích thước nhỏ gọn của một dòng tiêm kích giá rẻ, quy mô hệ thống radar này chỉ bằng khoảng một phần tư so với radar trang bị trên các dòng tiêm kích Nga như Su-35 hay Su-30, cùng công suất thấp hơn đáng kể. Điều này khiến radar của F-16 Ukraine rất dễ bị gây nhiễu, từ đó hạn chế nghiêm trọng hiệu quả tác chiến ngoài tầm nhìn.

Dù việc F-16 Ukraine bắn hạ Su-35 không phải là điều bất khả thi, song kịch bản này vẫn khó xảy ra vì nhiều lý do.

Khả năng khó

Nguyên nhân đầu tiên là các tiêm kích F-16 của Ukraine không được tích hợp đường truyền dữ liệu Link 16. Hạn chế này làm giảm khả năng nhận thức tình huống của phi công, đồng thời ngăn họ sử dụng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ các phương tiện khác (như hệ thống phòng không Patriot) để tiến hành công kích — vốn là giải pháp thông thường giúp bù đắp những giới hạn từ hệ thống radar khiêm tốn của dòng tiêm kích này.

Ảnh: Military Watch

Bản thân các quan chức Ukraine cũng từng nhiều lần thừa nhận rằng F-16 của họ hoàn toàn thất thế khi đặt lên bàn cân với các dòng tiêm kích tuyến đầu của Nga như Su-35 — một thực tế dễ hiểu nếu nhìn vào tuổi đời từ thời Chiến tranh Lạnh và việc thiếu vắng các gói nâng cấp sâu.

Trong suốt chiến dịch không quân kéo dài hơn 4 năm qua, Ukraine hầu như chưa ghi nhận chiến công đối không đáng kể nào, ngoại trừ việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tương đối hiệu quả để bắn hạ trực thăng Nga.

Điều này xảy ra ngay cả khi Không quân Ukraine từng sở hữu các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 — dòng máy bay mà theo hầu hết các đánh giá đều vượt trội đáng kể so với những chiếc F-16 cũ kỹ mà họ nhận được sau này, nhưng đã nhanh chóng chịu tổn thất nặng nề ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Cho dù phát biểu của Tướng Caine có thể đang đề cập đến một vụ bắn hạ máy bay thuộc chủng loại khác của Nga, việc truyền thông phương Tây diễn giải sự việc theo hướng tiêu diệt một chiếc Su-35 lại hoàn toàn phù hợp với chuỗi nỗ lực tối đa hóa hiệu ứng truyền thông cho Kyiv cũng như vũ khí phương Tây, từ đó ghi nhận cho F-16 Ukraine chiến công hạ gục dòng tiêm kích hiện đại bậc nhất của Nga.

Dù Su-35 còn cách khá xa tiêu chuẩn của một tiêm kích hàng đầu thế giới — đặc biệt khi đặt cạnh các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ và Trung Quốc như F-35 hay J-20 — nhưng khoảng cách về hiệu năng giữa nó và các biến thể F-16 đã có tuổi đời 45 năm vẫn là một khoảng cách cực kỳ lớn.

Nga cần hơn 40 tiêm kích MiG-31 làm gì khi chỉ có vỏn vẹn 100 tên lửa?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại