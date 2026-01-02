Tưởng đau bụng thông thường, đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Đó là trường hợp bà N.Y (61 tuổi, người Campuchia) và bà N.T.H (63 tuổi, quê Cà Mau). Cả 2 đều có tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa trong thời gian dài, đi khám bệnh ở địa phương, uống thuốc không hết và tình trạng bệnh kéo dài cả năm.

Khi các triệu chứng trở nên dồn dập, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) mới phát hiện khối u đại tràng đã phát triển với kích thước lớn (khoảng 10cm), cần phải can thiệp ngoại khoa.

Khối u âm thầm "ăn mòn" cơ thể bệnh nhân từ ít nhất một năm trước

Với 2 ca mổ này, các bác sĩ không chỉ đối mặt khối bướu đơn thuần mà là cuộc mổ phức tạp: Họ phải đánh giá lại toàn bộ đường soi, tầm soát kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ khối u vệ tinh nào và quan trọng nhất là nạo vét toàn bộ hạch vùng để ngăn chặn tế bào ung thư di căn.

Ca mổ nội soi kéo dài 120 phút với sự phối hợp chuẩn xác giữa công nghệ và tay nghề của bác sĩ. Để bệnh nhân không phải chịu cảnh đeo túi phân nhân tạo suốt đời, các bác đã phải thực hiện kỹ thuật tiên tiến và phức tạp. Đó là mổ 1 thì, chỉ dùng một vết rạch nhỏ duy nhất để đưa tất cả dụng cụ và ống nội soi vào, giảm xâm lấn, hồi phục nhanh hơn so với mổ truyền thống.

Đây là 2 ca mổ khó, phải nạo vét hạch triệt để nhằm loại bỏ các hạch chỉ điểm có dấu hiệu bướu, đồng thời bảo đảm mạch máu nuôi dưỡng phần đại tràng còn lại phải cực tốt, miệng nối không bị căng. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc bảo đảm lưu thông đường ruột, miệng nối sẽ xì. Khi đó, bệnh nhân sẽ phải mổ lại, tốn kém và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi phục sau này.

Đừng chủ quan Các bác sĩ khuyến cáo khối u không tự dưng lớn mà đã âm thầm "ăn mòn" cơ thể bệnh nhân từ ít nhất một năm trước. Nhưng người bệnh đã bỏ lỡ "thời điểm vàng" khi khối u còn là những polyp lành tính. Khi thấy có các biểu hiện như rối loạn phân (đi cầu lúc lỏng, lúc táo bón bất thường), những dấu hiệu lạ như phân có nhầy, thường xuyên đầy hơi, khó xì hơi, nhất là nhóm đối tượng từ 40 tuổi trở lên, người dân tuyệt đối không nên chủ quan. Ung thư đại tràng là "kẻ giết người thầm lặng" nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn. Thay vì để đến lúc phải nằm trên bàn mổ với chi phí cao và đối mặt với rủi ro, mọi người hãy đi nội soi đại tràng định kỳ để phát hiện và điều trị các bướu nhỏ ngay từ khi chúng còn lành tính.



