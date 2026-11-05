Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, không ngờ mắc ung thư: Nha sĩ hướng dẫn cách phân biệt

Một phụ nữ phát hiện mắc ung thư sau nhiều tuần chủ quan với vết loét trên lưỡi. Nha sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị nhầm với nhiệt miệng thông thường.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, bà Karen Liesching-Schroder, một người mẹ có hai con, từng không nghĩ mình có thể mắc ung thư khoang miệng. Bà chưa bao giờ hút thuốc, hiếm khi uống rượu và thường xuyên chạy bộ nên luôn cho rằng bản thân có sức khỏe khá tốt.

Khi xuất hiện một vết loét trên lưỡi, bà Karen không quá lo lắng vì nghĩ đó chỉ là vấn đề nhiệt miệng thông thường. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, vết loét vẫn không lành.

"Tôi có một vết loét trên lưỡi, nhưng nó không lành mà dần trở thành một lỗ trên lưỡi", bà kể lại.

Ngay cả khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, bà vẫn không nghĩ đó là dấu hiệu của ung thư lưỡi. Chỉ sau đó, bà mới biết mình đã mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Trường hợp của bà Karen là lời cảnh báo về những thay đổi bất thường trong khoang miệng, đặc biệt là các vết loét kéo dài nhưng thường bị nhầm với nhiệt miệng.

Nha sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư khoang miệng dễ bị bỏ qua

Ung thư khoang miệng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, bao gồm lợi, lưỡi, mặt trong má và môi (Ảnh: Sisko Dentistry)

Theo bác sĩ nha khoa Victoria Sampson, làm việc tại The Health Society (Anh), một trong những dấu hiệu đáng chú ý của ung thư khoang miệng là vết loét trên lưỡi không gây đau nhưng kéo dài nhiều tuần không lành.

"Nếu trên lưỡi xuất hiện vết loét không đau và không lành sau nhiều tuần, đó là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng về nguy cơ ung thư khoang miệng", bác sĩ Victoria Sampson cho biết.

Bà Catherine Brady, nha sĩ và Chủ tịch kế nhiệm của Oral Health Foundation (Tổ chức Sức khỏe Răng miệng Anh), cũng cảnh báo nhiều người thường chủ quan với các vết loét, mảng bất thường hoặc khối u nhỏ trong miệng, đặc biệt khi chúng không gây đau.

Theo chuyên gia, nếu có vết loét miệng kéo dài hơn 3 tuần không lành, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra.

"Phần lớn những thay đổi này không phải ung thư, nhưng bạn cần được chẩn đoán bởi chuyên gia để biết chắc chắn", bà Brady nhấn mạnh.

Đáng chú ý, quy tắc 3 tuần chỉ áp dụng riêng với những vết loét không lành. Nếu xuất hiện thay đổi đáng lo ngại khác trong khoang miệng, người bệnh không nên chờ đủ 3 tuần mới đi khám.

Ngoài vết loét kéo dài, các chuyên gia cũng chỉ ra một số dấu hiệu ung thư khoang miệng cần cảnh giác:

Xuất hiện mảng đỏ hoặc trắng bất thường bên trong khoang miệng.

bên trong khoang miệng. Có khối u hoặc vùng sưng bất thường trong miệng, trên môi hoặc ở cổ.

trong miệng, trên môi hoặc ở cổ. Khó nuốt , cảm giác nuốt vướng bất thường.

, cảm giác nuốt vướng bất thường. Giọng nói khàn, thay đổi không rõ nguyên nhân.

Ung thư khoang miệng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, bao gồm lợi, lưỡi, mặt trong má và môi. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị.

Ung thư khoang miệng gia tăng ở người trẻ: Cần kiểm tra những gì?

Ung thư khoang miệng gia tăng ở người trẻ (Ảnh: Everyday Health)

Theo Daily Mail, số ca ung thư khoang miệng mới tại Anh đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua, trong đó số người mắc bệnh dưới 50 tuổi gia tăng đáng chú ý. Hiện mỗi năm, Anh ghi nhận hơn 11.000 trường hợp mắc ung thư khoang miệng.

Tuy nhiên, khảo sát của Oral Health Foundation cho thấy chưa đến một phần ba người trưởng thành từng tự kiểm tra khoang miệng để phát hiện bất thường.

Các chuyên gia khuyến khích người dân thường xuyên quan sát khoang miệng trước gương, đặc biệt sau khi đánh răng. Những vị trí cần kiểm tra gồm môi, mặt trong má, lợi, mặt trên và mặt dưới lưỡi, vùng xung quanh lưỡi, đồng thời chú ý những khối sưng bất thường ở cổ.

Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và nhiễm một số chủng virus HPV là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vùng miệng, họng. Tuy nhiên, người không hút thuốc hoặc ít uống rượu vẫn có thể mắc bệnh.

Vì vậy, khi phát hiện vết loét lâu lành hoặc bất kỳ thay đổi bất thường nào trong khoang miệng, người dân nên đến cơ sở nha khoa hoặc khám bác sĩ để được đánh giá kịp thời.

Nguồn: Daily Mail