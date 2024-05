Tưởng chỉ cảm lạnh, người đàn ông bất ngờ nhận tin ung thư phổi: Triệu chứng cảnh báo hơn 1 tuần nhưng bị bỏ qua

Người đàn ông được chẩn đoán bị ung thư phổi sau hơn 1 tuần ho đờm có máu

Ông Lâm (70 tuổi, Trung Quốc) bị ho đờm có máu hơn 1 tuần. Nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường, ông bỏ qua không để ý triệu chứng. Không ngờ đi kiểm tra, ông phát hiện ra mình đã bị ung thư phổi. Điều này làm ông vô cùng hoảng sợ.



"Tôi không có triệu chứng gì khác, chỉ là ho ra máu, làm sao lại thành ung thư phổi được?", ông Lâm thắc mắc với bác sĩ. Hàng năm, ông cũng khó mà bị cảm lạnh mấy lần. Thông thường sức khỏe rất tốt như vậy, hay tin mắc bệnh ung thư phổi, ông không thể tin nổi vào sự thật này.

Trong cuộc sống, sở thích lớn nhất của ông Lâm là hút thuốc, gần 30 năm qua luôn có thuốc lá trong tay. "Dân nghiện thuốc lá" có một vấn đề chung: ho khan, khạc đờm quanh năm. Ông Lâm cũng không ngoại lệ.

Nhưng gần đây, ông ho nhiều hơn trước, và trong lúc ho còn phát hiện ra có điều không ổn: trong đờm có máu. Dù cảm thấy lạ lùng, nhưng ông không quan tâm lắm, luôn nghĩ đó chỉ là cảm lạnh thông thường, vài ngày là khỏi.

Nhưng lần này, ông Lâm "tính sai" rồi: tình trạng ho đờm có máu kéo dài 1 tuần, không có dấu hiệu nào của sự cải thiện. Dưới sự thuyết phục của gia đình, ông vội vã đến Bệnh viện Nhân dân khu vực Phụng Hóa (Ninh Ba, Trung Quốc) kiểm tra, làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

BS Đoàn Chí, người trực tiếp khám cho ông Lâm nói, ho ra máu không thể là bằng chứng cho ung thư phổi. Ho ra máu là triệu chứng thường gặp trong lâm sàng, đối với tình trạng này, cần làm rõ nguyên nhân vì sao có máu, và cuối cùng làm rõ nguyên nhân chảy máu.

"Ho ra máu không chỉ do các bệnh lý hệ hô hấp gây ra, mà còn có thể do các bệnh lý hệ tuần hoàn, chấn thương bên ngoài. Nó cũng có thể do các bệnh lý của hệ thống khác hoặc các yếu tố toàn thân gây ra. Trong đó, lao phổi, giãn phế quản, viêm phế quản, áp-xe phổi, ung thư phổi, viêm phổi và các bệnh lý khác ở phổi là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng ho ra máu", BS Đoàn Chí nói.

Ông khuyên, nếu xuất hiện tình trạng ho ra máu, cần sớm đến bệnh viện để chẩn đoán rõ ràng nguyên nhân. Vì nếu chẳng may mắc bệnh như ông Lâm thì vô cùng đáng tiếc.

Triệu chứng sớm của bệnh ung thư phổi thường không rõ ràng

Ung thư phổi, với tư cách là "kẻ giết người hàng đầu", có tỷ lệ mắc bệnh cũng như nguy cơ tử vong cao hàng đầu do ung thư ở Trung Quốc.

Triệu chứng sớm của ung thư phổi không rõ ràng. Bệnh phát triển âm thầm, các biểu hiện lâm sàng liên quan đến vị trí tăng trưởng, mức độ xâm lấn, tình trạng di căn. Khoảng 75% bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi đã ở giai đoạn muộn của bệnh, hầu hết bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.

Nghiên cứu lớn đã xác nhận việc sàng lọc ung thư phổi bằng CT chuyển động theo hình xoắn ốc và chụp liên tục các hình ảnh của phổi, có thể giảm 20% tỷ lệ tử vong do ung thư phổi.

Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do ung thư phổi tăng đáng kể sau tuổi 45. Vì vậy, đối với những người trên 45 tuổi, hút thuốc lâu năm, tiếp xúc lâu dài với khói thuốc hoặc khói dầu, có bệnh lý phổi mạn tính hoặc có tiền sử ung thư phổi trong gia đình, bạn cần đặc biệt cần chú ý đến sàng lọc sớm ung thư phổi.

