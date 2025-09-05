Từng tuyên bố đầu tư cho VinFast "đến khi hết tiền thì thôi", tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào hãng xe điện này?

Từ khi VinFast thành lập năm 2017, ông Phạm Nhật Vượng luôn là "bệ đỡ" tài chính lớn nhất của công ty. Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông nhấn mạnh VinFast là sứ mệnh, tương lai của của Vingroup và "sẽ không bao giờ buông".

Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn Bloomberg TV hồi giữa tháng 6/2024, vị tỷ phú này còn khẳng định "sẽ đầu tư cho VinFast đến khi hết tiền thì thôi".

Cuối tháng 4/2023, ông đã công bố sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, phía Tập đoàn Vingroup cũng tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho công ty này vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.

Đến tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty VinFast.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng với tư cách Tổng giám đốc và là cổ đông lớn của VinFast, cam kết tài trợ cho hãng ôtô điện này 50.000 tỷ đồng . Khoản tiền được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast.

Tại lần cam kết này, Vingroup cũng có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến hết năm 2026. Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn Vingroup – CTCP, trong quý II/2025, ông Vượng đã rót thêm khoảng 18.000 tỷ đồng vào hãng xe điện này, nâng tổng mức hỗ trợ trong nửa đầu năm lên 23.000 tỷ đồng.

Tính từ năm 2023 đến hết quý II/2025, số vốn cá nhân mà ông bơm vào VinFast đã ở mức 50.167 tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD).

Từ tháng 11/2024 - 31/5/2025, VinFast cũng được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm 30.571 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD) theo cam kết cho vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục nêu trên.

Theo dữ liệu từ Forbes, tại ngày 5/9, tổng tài sản của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 13 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với con số 4,1 tỷ USD hồi đầu năm nay. Thành quả này có được nhờ đà tăng phi mã của các cổ phiếu "họ Vingroup" từ đầu năm đến nay, trong đó VIC tăng hơn 3 lần, VHM tăng 2,5 lần và VRE tăng gần gấp đôi.

Không chỉ là lời nói, cam kết của ông Vượng đã được hiện thực hóa bằng hàng chục nghìn tỷ đồng bơm trực tiếp vào VinFast.

Về phía VinFast, theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý II/2025 (kết thúc vào ngày 30/6/2025), công ty ghi nhận tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng (663,0 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý I/2025 và tăng 91,6% so với quý II/2024.

Trong kỳ, công ty ghi nhận lỗ gộp ở mức 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD), lỗ ròng 20.341,6 tỷ đồng (812,0 triệu USD). Biên lợi nhuận gộp ở mức âm 41,1% trong quý II/2025, cải thiện so với mức âm 62,7% cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, hãng xe điện này đã đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn gộp vào năm 2025 và hòa vốn EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) vào năm 2026.

Về hoạt động bán hàng, trong quý II/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, duy trì số lượng ổn định so với quý trước và tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II/2025 là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, VinFast đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, tận dụng hệ sinh thái xe điện toàn diện, và tích hợp cùng các đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện GSM và công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green.

Tại Ấn Độ, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác với các đại lý trên khắp cả nước. Những đại lý đầu tiên sẽ được đặt tại các thị trường xe điện trọng điểm và tiềm năng.

Thị trường Indonesia đã đóng góp vào khoảng 5% số lượng xe được bàn giao trên toàn cầu của VinFast trong quý II/2025. Công ty vừa ra mắt VF 7, mẫu xe thứ 5 tại thị trường sau VF 3, VF 5, VF e34 và VF 6. Xe dự kiến được bàn giao trong năm nay.

Ở thị trường Philippines, doanh số bán xe điện của VinFast đã chiếm 25% thị trường xe điện của quốc gia này trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu chính thức của ngành.

Tại Mỹ, theo chiến lược chuyển đổi từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) sang mô hình bán hàng thông qua kênh đại lý, VinFast ký kết hợp tác với Sunroad Automotive Group (San Diego), đại lý ủy quyền đầu tiên tại California. Cửa hàng đã khai trương hôm 19/8.