Từng sinh thiết nốt dưới lưỡi lành tính, hơn một năm sau phát hiện ung thư

Người đàn ông chủ quan với nốt nhỏ dưới lưỡi từng sinh thiết lành tính, đến khi vết loét lan rộng, đau dữ dội mới phát hiện ung thư sàn miệng.

Người đàn ông 55 tuổi mang nốt nhỏ dưới lưỡi suốt hơn một năm, từng sinh thiết cho kết quả lành tính nên không đi kiểm tra lại. Khi tổn thương bất ngờ lan rộng, gây đau đớn và ảnh hưởng đến ăn uống, ông mới đến bệnh viện và được chẩn đoán ung thư sàn miệng .

Người đàn ông được tiếp nhận tại Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trong tình trạng đau nhiều vùng khoang miệng. Dưới lưỡi xuất hiện vết loét kích thước lớn, khiến ông gặp khó khăn khi ăn uống và sinh hoạt.

Khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị tiểu đường. Đáng chú ý, hơn một năm trước, ông từng phát hiện nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi và đi sinh thiết tại một cơ sở y tế khác. Kết quả khi đó cho thấy tổn thương lành tính nên bệnh nhân không tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trước khi nhập viện, vết loét đột ngột phát triển nhanh, lan rộng và gây đau dữ dội. Kết quả thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng, thể ung thư biểu mô tế bào vảy, giai đoạn T2N1M0.

Sau hội chẩn, Hội đồng chuyên môn bệnh viện thống nhất phẫu thuật triệt căn nhằm loại bỏ khối u và xử lý các hạch cổ liên quan.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật cắt u và tái tạo sàn miệng. (Ảnh: Thu Hương)

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết thách thức lớn nhất nằm ở vị trí khối u dưới lưỡi và sàn miệng. Để đảm bảo diện cắt an toàn, ê-kíp phải cắt rộng tổn thương và vét hạch cổ hai bên. Phần mô bị loại bỏ để lại khuyết hổng lớn, nếu không được tái tạo phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến chức năng lưỡi, ăn uống và sinh hoạt của người bệnh.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật chuyển vạt rãnh mũi má để che phủ vùng khuyết hổng. Theo TS Nghĩa, vạt này có kích thước phù hợp với vị trí cần tái tạo, đồng thời được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu từ động mạch mặt, giúp đảm bảo khả năng cấp máu và sức sống của vạt sau phẫu thuật.

Ê-kíp cắt bỏ khối u, vét hạch cổ và tạo hình phục hồi sàn miệng. Sau ca mổ, phần vạt chuyển sống tốt, vết mổ khô, bệnh nhân chỉ còn phù nề nhẹ. Đến ngày thứ 7 hậu phẫu, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm đều ổn định.

Đánh giá bước đầu, kết quả phẫu thuật đạt khoảng 95%. Bệnh nhân tiếp tục được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm phục hồi chức năng, sớm trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cho biết ung thư khoang miệng, trong đó có ung thư sàn miệng, có thể khởi phát bằng những tổn thương nhỏ, dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc viêm loét thông thường. Những người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia kéo dài, nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém hoặc nhiễm HPV được xem là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm giúp tăng cơ hội kiểm soát bệnh, đồng thời hạn chế những tổn thương ảnh hưởng đến chức năng nói, nuốt và chất lượng sống của người bệnh.