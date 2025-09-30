Tùng Dương và bạn bè góp 1 tỷ trong ngày 30/9, nhiều sao Việt cũng cập nhật tiền ủng hộ đồng bào

Ca sĩ Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Ngày 30/9, ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân đã quyên góp được 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa.

Divo Tùng Dương.

Tùng Dương cho biết, trong chiều 30/9/2025, anh đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của hai tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được anh gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ có sao kê, biên lai và được đăng tải trên trang cá nhân trong những ngày tới.

"Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ vơi bớt phần nào đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ nhanh chóng ổn định đời sống", Tùng Dương chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh quyên góp

Ca sĩ Bích Phương chia sẻ hình ảnh chuyển khoản 100 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương, kèm dòng chia sẻ:

"Bích Phương xin được đóng góp một chút tấm lòng của mình đến đồng bào đang hứng chịu thiệt hại do bão Bualoi gây ra. Cầu mong tất cả mọi người đều bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Bích Phương chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Món quà sinh nhật ý nghĩa của ca nương Kiều Anh.

Hoa hậu Hương Giang cũng ủng hộ 100 triệu đồng với lời nhắn: "Chứng kiến những thiệt hại do bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Giang xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại. Chỉ cầu mong mọi người bình an vượt qua giai đoạn này".



Ca nương Kiều Anh xúc động khi món quà sinh nhật chồng tặng được chuyển thẳng tới Ban Cứu trợ Trung ương. Cô viết:

"Sáng nay thấy chồng nhắn tin chúc mừng sinh nhật, ấn vào đọc mình quá cảm động vì tấm lòng của ông xã. Người đàn ông luôn hiểu mình và khiến mình tự hào! Thay vì quà cáp, sinh nhật này hai vợ chồng cùng thống nhất làm điều ý nghĩa và thiết thực, không gì tuyệt vời hơn.

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang gặp rất nhiều thiệt hại do bão gây ra, cả nhà cùng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào nhé!".

Ca sĩ Bằng Kiều dùng doanh thu MV mới ủng hộ đồng bào vùng bão

Ca sĩ Bằng Kiều vừa giới thiệu MV Let's Sing Vietnam – dự án âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các thế hệ khác nhau. Ca khúc do nhạc sĩ Lê Thành Trung sáng tác, Rhymastic đảm nhận phần rap, NSND Tự Long góp giọng cùng dàn ca sĩ quen thuộc như Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê...

Ca sĩ Bằng Kiều.

Trong dự án này, Bằng Kiều không chỉ thể hiện giọng hát mà còn giữ vai trò Giám đốc dự án kiêm Vocal Producer, định hướng nghệ thuật và kết nối ê-kíp. Anh cho biết tất cả nghệ sĩ tham gia đều nhiệt tình góp sức, không nhận thù lao, như một cách gửi gắm tình cảm với đất nước và thông điệp hòa bình.

Đáng chú ý, toàn bộ doanh thu từ các nền tảng phát hành MV trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra mắt sẽ được dành để ủng hộ đồng bào tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.



