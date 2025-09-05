Tùng Dương: "Tôi không muốn danh xưng chuyên cướp hit người khác"

Mới đây, tại chương trình Rubic cuộc sống, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về cơ duyên hợp tác giữa mình và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong các dự án âm nhạc mang tầm vóc quốc gia gần đây.

Tùng Dương

Anh nói: "Đó là cái duyên của tôi với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Viết tiếp câu chuyện hòa bình vốn bài hát đang viral suốt thời gian qua, từ đại lễ 30/4 cho tới thời gian trở lại đây.

Duyên Quỳnh là người hát gốc bài này. Khi tôi gặp Duyên Quỳnh ở bên Nhật Bản khi đi diễn cùng nhau, cô ấy bảo tôi "anh Tùng Dương ơi, anh phải cover bài này".

Tôi bảo để tôi về nghe lại xem sao và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có liên hệ với tôi. Thế là cuối cùng tôi đồng ý và chọn thời điểm thích hợp để phát hành là dịp 2/9.

Tôi hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình với phiên bản của riêng tôi và ra hẳn một MV nghiêm chỉnh cho nó. Tôi thấy Viết tiếp câu chuyện hòa bình là bài hát khiến tôi xúc động về mặt đề tài, hiếm có trong thời điểm hiện nay, giúp kết nối các thế hệ với nhau và tôn vinh giá trị của quá khứ, hướng tới hiện tại, tương lai.

Nguyễn Văn Chung

Tôi thêm một màu sắc nữa là hào hùng, mãnh liệt, hào sảng của Tùng Dương vào. Tôi muốn thể hiện tấm lòng của chính mình – một người con của đất nước, một người công dân Việt Nam dành cho đất nước mình.

Sau khi ra mắt Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi bảo Nguyễn Văn Chung rằng hay là viết tiếp cho tôi một bài nữa đi. Tôi nghĩ nếu tôi chỉ cover không thôi mọi người lại bảo tôi là thánh cover, chuyên cướp hit. Tôi không muốn danh xưng chuyên cướp hit người khác.

Vì thế, tôi cần một sản phẩm riêng cho mình vào thời điểm này và làm một cuốn MV nghiêm chỉnh, đầu tư tâm sức cho nó. Cuối cùng, tôi ra mắt MV Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai, coi như một sự nối tiếp của Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Tôi muốn hát về một cái gì đó hướng tới tương lai Việt Nam khởi sắc, hội nhập và sẽ phát triển với văn hóa, kinh tế, du lịch, tiềm năng, tận dụng những gì chúng ta đang có để bước vào kỷ nguyên vươn mình".