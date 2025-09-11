Công ty Ukraine Ukrspecsystems vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của drone trinh sát MINI SHARK 2025, được các nhà phát triển mô tả là giải pháp thay thế trong tương lai cho các quadcopter kiểu Mavic. Phó giám đốc Andriy Rymaruk đã chia sẻ thông báo này với phóng viên của Militarnyi.

Chiếc drone Ukraine, lần đầu cất cánh năm 2023, được nâng cấp đáng kể cho nhiệm vụ trinh sát tác chiến. Thời gian bay đã tăng gấp đôi, lên 3 giờ 45 phút và bán kính hoạt động mở rộng từ 35 km lên 60 km.

Với bản nâng cấp này, MINI SHARK tiếp cận khả năng của mẫu SHARK-D lớn hơn nhưng vẫn dễ vận hành: 2 người có thể quản lý và máy có thể phóng thủ công.

Phiên bản mới được trang bị camera 360°, loại bỏ nhu cầu xoay thân máy để thay đổi góc nhìn như trước đây. Tính năng thu phóng quang học và số cho phép theo dõi phương tiện ở khoảng cách đến 5 km và nhận diện ở 3–5 km.

Phó giám đốc Andriy Rymaruk cho biết camera hiện có 2 phiên bản nhiệt và ban ngày. Một mẫu hybrid kết hợp kênh ngày và đêm đang được lên kế hoạch, giúp tổ vận hành tiếp tục nhiệm vụ lúc chạng vạng mà không phải hạ cánh để đổi camera.

Ông Rymaruk thêm rằng nhờ kích thước nhỏ và mức ồn thấp, drone khó bị phát hiện ngay cả ở độ cao 300–400 mét.

“Khi điều kiện rất xấu hoặc mây che thấp trong khu vực tác chiến, nó trở thành sản phẩm hàng đầu ngày nay,” Phó giám đốc Andriy Rymaruk nói với phóng viên Militarnyi.

MINI SHARK hiện đã được hơn 80 tổ sử dụng để trinh sát tuyến đầu và tuyến phòng thủ phụ, cũng như phát hiện các đội UAV địch. Khi phối hợp với drone FPV, nó hỗ trợ xác định mục tiêu và xác nhận trúng đích — tính năng này đã giúp một tổ tiêu diệt 84 phương tiện đối phương trong ba tháng.

Các nhà phát triển dự định MINI SHARK sẽ thay thế dần các quadcopter kiểu Mavic, vốn dần biến mất trên chiến trường; quá trình chuyển đổi được kỳ vọng hoàn tất vào giữa năm 2026.

Một lợi thế chiến trường khác là hệ dẫn đường quang học của drone, cho phép bay không cần GPS — điểm yếu lớn của các drone khi hoạt động dưới tác động tác chiến điện tử của Nga. Vẫn cần định vị vệ tinh cho cất cánh, nhưng các nhà phát triển dự kiến sẽ khắc phục vấn đề đó trong mùa thu này.

Ukraine tung bản nâng cấp MINI SHARK 2025 đầy bất ngờ trên chiến trường