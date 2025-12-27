Tự ý truyền dịch, nam thanh niên nguy kịch vì phù phổi cấp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp suy hô hấp cấp, phù phổi cấp nguy kịch liên quan đến việc tự ý truyền dịch tại nhà. Bệnh nhân là anh L.V.M. (26 tuổi), trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Theo người nhà, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống nhiều rượu. Sau đó, do cảm thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã tự ý truyền dịch tại nhà. Trong quá trình truyền, người bệnh đột ngột xuất hiện khó thở tăng nhanh, tím tái, được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 22h05' ngày 23/12 trong tình trạng hôn mê, miệng trào nhiều bọt hồng.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận suy hô hấp nặng, SpO2 giảm, phổi có nhiều ran ẩm hai bên. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy hình ảnh phù phổi cấp. Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức như đảm bảo hô hấp, sử dụng thuốc lợi tiểu và điều trị tích cực. Sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hiện tại, người bệnh vẫn được thở máy qua ống nội khí quản, tình trạng hô hấp cải thiện, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ.

Theo ThS.BS Dương Văn Ninh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, truyền dịch là một can thiệp y khoa và chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý truyền dịch, đặc biệt ở người vừa sử dụng rượu bia, có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi cấp, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý truyền dịch, tiêm thuốc tại nhà, không coi truyền dịch là biện pháp giải rượu hay bồi bổ sức khỏe. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi nhiều, khó thở, tức ngực, tím tái, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.