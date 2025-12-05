Từ vụ cháy 6 người thương vong sáng 5-12, làm thế nào để thoát nạn an toàn?

"Mỗi căn nhà cần thiết mở lối thoát nạn thứ 2 và khi thoát nạn lúc cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn", đây là thông điệp được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM đưa ra để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bên trong căn nhà xảy ra cháy sáng nay ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh khiến 4 người tử vong.

Theo Phòng PC07, thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề, gồm: lối ra cửa chính của căn nhà; lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng; lối ra ban công; lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái (tầng thượng) để thoát sang công trình liền kề.

Ngoài ra, với các căn nhà độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ, ban công khi có các thiết bị hỗ trợ như: Thang, thang cây, dây tự cứu hạ chậm…

Khi phát hiện cháy, người phát hiện đám cháy đầu tiên phải nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà biết và thoát ra ngoài theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa, khói bao trùm.

Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo.

Trường hợp lối thoát qua cửa chính tại tầng 1 đã bị lửa, khói bao trùm thì bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình tìm lối thoát khác như di chuyển ra ngoài ban công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có, hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn.

Tuy nhiên, trước khi dùng dây để leo xuống cần phải đảm bảo dây chắc chắn và dây phải buộc vào các cấu kiện vững chắc. Có thể di chuyển ra ban công hoặc qua cửa sổ và tìm cách thoát qua các nhà, công trình lân cận; di chuyển lên tầng thượng hoặc lên mái và thoát sang các công trình lân cận nếu có thể.

Trong quá trình di chuyển cần dùng khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói, khí độc.