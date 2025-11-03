Tử vi tuần mới (3/11 - 9/11): 3 con giáp “đạp trúng hố vàng”, 2 con giáp dễ mất tiền oan

Theo tử vi dự báo trong tuần đầu tháng 11, có những con giáp được Quý Nhân tương trợ, vận may tài chính khởi sắc rực rỡ, được ví như “đạp trúng hố vàng”, tiền tài thăng tiến vượt bậc. Ngược lại, cũng có những con giáp cần phải đề cao cảnh giác, bởi vận trình có dấu hiệu hao tổn, dễ gặp phải tiểu nhân quấy phá hoặc mất mát tiền bạc một cách vô lý.

Tam giáp hanh thông, tiền tài vượng phát

Sự nghiệp và tài lộc là 2 yếu tố song hành, hỗ trợ lẫn nhau. Trong tuần này, 3 con giáp dưới đây được dự báo là có vận khí cường thịnh nhất, mọi mưu cầu về tiền bạc và công danh đều đạt được như ý nguyện.

1. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn mang trong mình tính cách kiên trì, chịu thương chịu khó.

Ảnh minh họa

Bước vào tuần mới, vận trình của Sửu như một dòng suối, tích tụ phúc khí từ những nỗ lực đã gieo trồng bấy lâu. Quẻ Dịch tuần này của tuổi Sửu ngụ ý về sự tĩnh tâm mà tiến, cho thấy mọi quyết định mở rộng đầu tư hay lựa chọn trong công việc đều cần dựa trên nền tảng đã có, không nên hành động vội vàng, mạo hiểm.

Chính sự ổn định và chữ tín đã giúp tuổi Sửu thu hút được những nguồn lợi nhuận đáng kể, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh truyền thống, sản xuất hoặc những khoản đầu tư dài hạn đã đến kỳ thu hoạch. Tài chính không đến ồ ạt mà tích tiểu thành đại, tạo thành một kho dự trữ vững chắc. Nguồn thu không chỉ từ công việc chính mà còn có thể đến từ việc bán vật phẩm cũ, thanh lý tài sản hoặc các khoản hỗ trợ từ người thân.

Lời khuyên cho tuổi Sửu là nên biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bởi sức khỏe chính là căn nguyên của tài lộc bền vững.

2. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được biết đến là con giáp mang long khí của trời đất, biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy quyền và may mắn tột đỉnh.

Ảnh minh họa

Trong tuần mới, vận trình của tuổi Thìn được dự báo là Phúc khí ngập tràn. Công việc chính có những bước thăng tiến vượt bậc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục. Đây là thời điểm vàng để tuổi Thìn mạnh dạn đề xuất các dự án mới, đàm phán hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

Về phương diện tài chính, Thần Tài dường như đã ghé thăm, mang đến những cơ hội kiếm tiền không ngờ. Tuổi Thìn có thể nhận được các khoản thưởng nóng, hoa hồng cao hoặc lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư trước đây.

Lời khuyên cho tuổi Thìn cần lưu ý đến sự khiêm tốn, tránh khoe khoang thành công để không thu hút năng lượng đố kỵ, tiêu cực từ môi trường xung quanh.

3. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn mang tâm tính hiền lành, nhân hậu, biết đối nhân xử thế nên thường được phúc đức tổ tiên che chở, quý nhân hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Tuần mới, tuổi Hợi sẽ đón nhận một chu kỳ thịnh vượng chưa từng có. Mọi việc từ lớn đến nhỏ đều được giải quyết êm xuôi, thuận lợi. Đặc biệt, tuổi Hợi có duyên gặp gỡ những Quý Nhân có tầm ảnh hưởng lớn, giúp đỡ họ trong cả công việc lẫn các mối quan hệ xã hội.

Trong khía cạnh tài chính, Lộc Tổ độ trì giúp người tuổi Hợi tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời chỉ dẫn đúng đường để nắm bắt các cơ hội sinh lời. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn, có thể là được tăng lương, nhận được quà tặng giá trị hoặc những khoản lợi nhuận bất ngờ. Cuộc sống của tuổi Hợi trong tuần này như bước sang một trang mới, không chỉ dư dả về vật chất mà còn an yên về tinh thần.

Lời khuyên cho tuổi Hợi nên tích cực làm việc thiện, gieo thêm nhân lành để giữ vận may bền vững dài lâu.

Nhị giáp hung vận, dễ mất tiền oan

Trong tuần mới, không phải con giáp nào cũng được sao tốt chiếu mệnh. 2 con giáp dưới đây cần đặc biệt thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc và đầu tư vì dễ nóng vội mà thành ra hao tổn phước khí, tài lộc.

1. Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn có bản tính khéo léo, tinh tế nhưng tuần này lại phải đối diện với vận trình chững lại, có dấu hiệu tài khí hao tổn.

Ảnh minh họa

Trong công việc, tuổi Mão có khả năng gặp phải tiểu nhân ngáng đường hoặc trở ngại bất ngờ trong quá trình đàm phán, hợp tác. Sự nghiệp không đạt được kết quả như ý, dễ cảm thấy chán nản và mất tập trung.

Đáng lưu ý nhất là vấn đề tài chính. Tiền bạc có dấu hiệu thất thoát do những khoản chi tiêu không kiểm soát, đặc biệt là các khoản mua sắm theo cảm tính hoặc đầu tư thiếu nóng vội. Một vài bản mệnh còn dễ gặp cảnh cho người quen vay mượn nhưng khó đòi lại, dẫn đến mất tiền oan và rạn nứt mối quan hệ.

Lời khuyên cho tuổi Mão là giữ sự bình tĩnh, tránh nóng vội và tuyệt đối không tham gia các khoản đầu tư mạo hiểm. Thay vào đó, nên tập trung vào việc củng cố nguồn thu hiện tại.

2. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, nhưng trong tuần này cần cẩn trọng tuyệt đối.

Ảnh minh họa

Dịch Mã động, ngụ ý có nhiều sự di chuyển và thay đổi, nhưng lại ẩn chứa hung vận về tài chính. Vận trình của người tuổi Dậu dễ gặp phải những rủi ro bất ngờ từ bên ngoài, có thể là sai sót trong giấy tờ, hợp đồng hoặc bị người khác lợi dụng lòng tin để trục lợi.

Tài chính của tuổi Dậu dễ rơi vào tình trạng thiếu ổn định. Nguồn thu có thể bị ảnh hưởng do những trục trặc trong công việc, hoặc bị phạt, bị trừ lương do sai sót cá nhân. Nếu tuổi Dậu đang có ý định đầu tư, cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh, tuyệt đối không nghe theo lời rủ rê của những người mới quen. Mối nguy mất tiền oan của tuổi Dậu nằm ở sự thiếu cẩn trọng và lòng tin sai chỗ.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là hãy khóa chặt két tiền, kiểm tra kỹ các hóa đơn chi tiêu và lập kế hoạch tài chính chi tiết cho từng ngày.

(Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)