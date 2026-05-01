Trong ngày thứ Sáu, 1/5/2026, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch (ngày Rằm), còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy ngày Hợi gặp tháng Thìn, tạo nên cục diện Thủy Mộc tương sinh mạnh mẽ, giúp làm dịu bớt sức nóng của năm Ngọ, tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh sôi của các dòng tiền.

Năng lượng hành Thủy vượng từ địa chi Hợi và thiên can Nhâm giúp khai thông các bế tắc về thủ tục, hỗ trợ trí tuệ trở nên minh mẫn hơn trong các cuộc đàm phán tài chính quan trọng. Tuy nhiên, do địa chi Hợi của ngày nằm trong thế xung khắc nhẹ với chi Ngọ của năm, bạn cần đề phòng những biến động cảm xúc nhất thời có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao.

Tổng hòa lại, đây là ngày chủ về sự tích lũy và thu hoạch bền vững, nơi sự khéo léo như dòng nước sẽ giúp bạn vượt qua mọi rào cản để đạt được thành quả kinh tế như ý.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ luồng cát khí của ngày Ất Hợi và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp hỗ trợ - Vận khí đỉnh cao

Sự kết hợp giữa ngày Hợi và tuổi Mão tạo nên bộ đôi Hợi - Mão bán hợp, giúp vận trình tài chính của con giáp tuổi Mão đạt đỉnh cao ngay trong ngày Rằm.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận rực rỡ, bản mệnh dễ dàng nhận được tin vui về tiền bạc hoặc các khoản lợi nhuận từ đầu tư trước đó. Những người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng lớn, chốt hợp đồng nhanh gọn nhờ sự khéo léo và uy tín của mình.

- Cách tối ưu: Nên thực hiện các nghi thức dâng lễ, cầu an vào buổi sáng để kích hoạt linh khí. Sử dụng trang phục màu xanh lá hoặc xanh nước biển để tăng cường sự tương sinh, giúp tiền bạc đổ về túi bền vững.

2. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Quý Nhân - Tài chính vượt trội

Ngày Hợi hoàn thiện bộ khung Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi, giúp tuổi Mùi trở thành con giáp đón nhận sự che chở của cát tinh và quý nhân trợ lực trong ngày Ất Hợi.

- Chi tiết tài lộc: Thu nhập đến từ cả công việc chính và nghề tay trái. Bạn có duyên với những khoản thu bất ngờ hoặc được người thân hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa các kế hoạch mua sắm tài sản lớn.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi hãy chủ động liên hệ với đối tác hoặc khách hàng cũ trong ngày này. Đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc chậu cây xanh ở hướng Đông nơi làm việc để thu hút thêm vượng khí.

3. Con giáp tuổi Dần: Lục Hợp Quý Nhân - Thu nhập vượt mức

Dần và Hợi là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Dần biến thách thức thành cơ hội và nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp, cấp trên.

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc hanh thông, con giáp này có khả năng nhận được tiền thưởng hoặc quà tặng có giá trị. Những dự án liên quan đến sáng tạo hoặc giáo dục sẽ mang lại nguồn thu nhập vượt mức mong đợi nhờ sự nhạy bén của bạn.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần nên xuất hành theo hướng Tây Bắc (Tài Thần) để đón nhận may mắn. Đeo trang sức bằng ngọc phỉ thúy hoặc thạch anh xanh để vừa giữ được sự bình tĩnh, vừa thu hút cát khí.

*Lưu ý chung: Ngày Ất Hợi gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên thế Thủy Thổ tương giao, giúp làm dịu sức nóng của năm Ngọ và tạo ra một môi trường ổn định cho các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, địa chi Hợi của ngày xung khắc với địa chi Ngọ của năm theo quan hệ Hợi Ngọ tương tuyệt nhẹ, cảnh báo bạn cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao để tránh sự hiểu lầm gây thất thoát tiền bạc.

Sự giao thoa giữa lực hợp của ngày và lực xung của năm đòi hỏi các con giáp phải biết tận dụng nguồn lực từ người thân để bám trụ vững chắc, đồng thời giữ đầu óc minh mẫn khi đưa ra các quyết định đầu tư. Tóm lại, ngày Rằm này chủ về việc thu hoạch và tích lũy, nơi sự kiên trì và lòng biết ơn sẽ là chìa khóa mở ra kho tàng tài lộc bền vững.

Đối với 3 con giáp nói trên, trong ngày này, các bạn nên ưu tiên các hoạt động tâm linh, tri ân và dành thời gian cho gia đình. Hãy giữ thái độ ôn hòa, bao dung và chọn khung giờ hoàng đạo để thực hiện các việc quan trọng nhằm tối ưu hóa vận may.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.