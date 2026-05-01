Mùa hè là thời điểm nhiệt độ ngoài trời tăng cao vượt quá ngưỡng chịu đựng, buộc loài rắn là động vật biến nhiệt phải tìm đến những nơi râm mát để giải nhiệt. Nhà ở của con người với gầm giường, tủ đồ hay các góc ẩm thấp trở thành nơi trú ẩn lý tưởng giúp chúng tránh nắng và cân bằng lại thân nhiệt. Ngoài ra, đây cũng là mùa sinh sản của chuột và ếch nhái, việc các con mồi này tràn vào nhà tìm thức ăn vô tình dẫn dụ loài rắn bò theo để săn mồi.

Để giữ an toàn cho gia đình, bạn có thể áp dụng 5 yếu tố cốt lõi dưới đây khiến loài rắn sợ hãi và không dám bén mảng đến khu vực nhà bạn.

Mùi cay nồng, hăng đậm

Rắn sợ những loại mùi cay nồng, hăng đậm. (Ảnh minh họa)

Loài rắn sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén để săn mồi và định hướng. Chúng cực kỳ kinh e sợ những hợp chất bốc hơi mạnh như tinh dầu sả, tinh dầu quế, bạc hà, hoặc mùi hăng từ củ tỏi, củ nén.

Vôi bột và bột hùng hoàng

Trong dân gian và khoa học, vôi bột bám vào da sẽ làm rắn bị bỏng rát và mất nước nên chúng luôn chủ động né tránh. Tương tự, bột hùng hoàng (arsenic sulfide) là "khắc tinh" kịch độc làm loài bò sát này khiếp sợ.

Địa hình trống trải, sỏi đá sắc nhọn

Rắn là loài động vật lén lút, e sợ các loài săn mồi từ trên cao như đại bàng hay cú mèo. Việc dọn sạch bụi rậm, cắt cỏ ngắn và rải các viên sỏi nhỏ quanh lối đi khiến da bụng nhạy cảm của chúng bị đau và mất đi nơi ẩn nấp an toàn.

Kẻ thù tự nhiên và vật nuôi

Rắn cực kỳ sợ đối đầu với những loài khắc tinh có phản xạ nhanh hoặc nọc độc kháng thể như cầy mangut, chồn. Tại gia đình, việc nuôi chó cảnh báo động hoặc nuôi ngỗng (do phân ngỗng có mùi nồng và tính kiềm khiến da rắn cực kỳ khó chịu) là giải pháp xua đuổi tự nhiên vô cùng hiệu quả.

Nguồn thức ăn bị triệt tiêu

Rắn bò vào nhà chủ yếu vì mục đích tìm kiếm thức ăn. Khi bạn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, xử lý triệt để rác thải và diệt sạch các ổ chuột, gián, ếch nhái, loài rắn sẽ tự động bỏ đi nơi khác vì không còn con mồi.

Gia Linh (Tổng hợp)