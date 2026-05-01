Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt lành, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội thăng tiến vượt bậc, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống đầy đủ, thậm chí giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Từ đầu năm đến giờ, tuổi Thìn tuy không quá vất vả nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, mọi chuyện sẽ sớm thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, con giáp này sẽ lội ngược dòng viên mãn, bước vào giai đoạn thịnh vượng và may mắn đầu tiên của mình trong năm Bính Ngọ. Được sao Thái Dương chiếu rọi, tuổi Thìn sẽ có công danh, sự nghiệp rạng rỡ, làm gì hầu như cũng thu được kết quả tốt. Được quý nhân hỗ trợ, con giáp này đặc biệt may mắn trong chuyện kiếm tiền, sở hữu cuộc sống dư dả, đủ đầy.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm may mắn và tốt lành cho con giáp tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến và làm giàu.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu rọi, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Cũng giống như tuổi Thìn, chỉ 2 tuần nữa thì tuổi Thân cũng sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng rực rỡ của họ. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, tuổi Thân nằm trong số những con giáp có cuộc sống may mắn và viên mãn bậc nhất. Được nhiều sao tốt chiếu rọi, tuổi Thân sẽ có sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, thu nhập tăng nahnh đến bất ngờ. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng vô cùng thuận lợi, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân, người có gia đình thì hòa thuận, gia đạo hạnh phúc, êm ấm.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu năng lượng, tích cực và lạc quan. Trong cuộc sống thường ngày, họ chinh phục người khác bằng sự tử tế, nhân hậu. Với bản tính điềm tĩnh và kiên nhẫn cùng sự vui vẻ, con giáp tuổi Hợi thường gặp được quý nhân và được hỗ trợ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Nếu như tuổi Thìn và tuổi Thân sẽ có một tháng 4 âm rất hứa hẹn ở phía trước thì tuổi Hợi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, con giáp tuổi Hợi cần cẩn thận chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thâm hụt tiền nong. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt và chú ý khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.